Ein Vortrag zum Thema „Ernährung im fortgeschrittenen Alter“ findet am Donnerstag, 1. März, im Kolpinghaus, Die Freiheit 2, statt. Der Vortrag findet im Rahmen des städtischen Seniorenprogramms in Zusammenarbeit mit der Katholischen Familienbildungsstätte statt. Was ändert sich im Körper im höheren Lebensalter? Welche Rolle spielen die Hormone? in einer Gesprächsrunde beantwortet Anja Later, selbständige Ernährungsberaterin, Fragen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht und gibt alltagstaugliche Tipps für die Ernährung.

Der Vortrag ist kostenlos. Um Anmeldung ab Montag, 12. Februar, telefonisch unter (0561) 787-5100 (montags und freitags 9.30 bis 12 Uhr), sonstige Zeiten unter (0561) 787-5024, oder online unter www.terminland.de/seniorenprogramm.kassel wir gebeten.

PM: Stadt Kassel (HJ)

