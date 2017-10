Werbung Werbung

Experten informieren in der Reihe „Hören, was gesund macht“ am 1. November über die Möglichkeiten der Endoprothetik

Unsere Gelenke, vor allem Knie und Hüfte, werden im Laufe unseres Lebens stark belastet und verschleißen. Der Fachbegriff dafür ist Arthrose – die Gelenkknorpel, die zwischen den Knochen quasi als Gleitlager fungieren, nutzen sich ab. Ist er vollständig verschwunden, reibt Knochen auf Knochen und der Betroffene hat Schmerzen. Fehlhaltungen und einseitige Belastungen beschleunigen die Abnutzung. Wie die eigene Mobilität und damit die Lebensqualität erhalten werden kann, darüber informieren Dr. Uwe Behrmann, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, sowie die niedergelassenen Orthopäden Dr. Bernd Kleinwächter und Dr. Hans-Günter Schafdecker am Mittwoch, 1. November, in der Reihe „Hören, was gesund macht“ im Elisabeth-Krankenhaus.

„Ob ein Gelenkersatz notwendig ist oder nicht, richtet sich auch immer nach den individuellen Wünschen des Betroffenen nach Mobilität und mehr Lebensqualität“, sagt Dr. Behrmann. Ein fortgeschrittener Verschleiß, der keine Schmerzen verursacht, müsse daher nicht zwangsläufig operiert werden. „Oftmals helfen schon gelenkerhaltende Therapiemöglichkeiten wie physiotherapeutische Maßnahmen, medikamentöse Optionen und medizinische Hilfsmittel, wie Orthesen“, informiert er. Erst wenn diese Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung zeigen oder der Verschleiß zu massiv ist, sei der Einbau eines Kunstgelenks angeraten.

In der kostenfreien Veranstaltung informieren die Fachärzte des Gelenkzentrums Nordhessen über die verschiedenen Behandlungsmethoden, die diagnostischen Verfahren sowie die verschiedenen Arten des Gelenkersatzes und klären über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten auf.

PM: Vinzenz-Verbund Hildesheim gGmbH (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp