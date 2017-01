Werbung Werbung



Changhong H2: Weltweit erstes Smartphone mit integriertem Molekularscanner auf der CES 2017 in Las Vegas vorgestellt

Berlin/Las Vegas (ots) – Der chinesische CE-Konzern Changhong hat auf der CES 2017 in Las Vegas sein revolutionäres Smartphone H2 vorgestellt, das mit einer außergewöhnlichen neuen Technik eine neue Ära in die Smartphone-Welt einläuten wird. Das Changhong H2 verfügt als erstes Smartphone weltweit über einen SCiO-Molekularscanner. Der in Zusammenarbeit mit Consumer Physics und Analog Devices (ADI) entwickelte Sensor erlaubt es, die molekulare Zusammensetzung von Objekten und Oberflächen zu untersuchen und zu erkennen. So können Verbraucher die Eigenschaften von Lebensmitteln, Flüssigkeiten, Medikamenten und vieles mehr analysieren und sogar Körperfettmessungen vornehmen.

Das Changhong H2 eröffnet Verbrauchern neue Möglichkeiten, ihr persönliches Wohlbefinden zu verbessern, den Reifegrad oder die Frische von Obst und Gemüse zu bestimmen, ihre Ernährungsbedürfnisse abzustimmen und die Echtheit von Produkten zu überprüfen, indem die Zusammensetzung mit dem Original verglichen wird. Auch zur Bestimmung des Körperfetts ist der Molekularsensor einsetzbar.

Bei dem SCiO-Molekularscanner handelt es sich um ein miniaturisiertes Nahinfrarotspektrometer, das einen Lichtstrahl aussendet und dessen Reflexion analysiert. Jedes Material sorgt dabei für eine andere Spektrallinie, sodass ein Rückschluss auf das gescannte Objekt möglich ist. Ziel ist es, den Nutzern mit dem Smartphone ein Gerät an die Hand zu geben, mit dem sie Informationen über ihnen vorliegende Objekte selbst erfassen können.

„Das Changhong H2 ist ein bemerkenswertes Gerät mit einzigartigen Fähigkeiten. Wir freuen uns, das innovative Smartphone unserem wachsenden Portfolio hinzufügen“, so Jin Li, Präsident, Sichuan Changhong Electronics Holding Group Co., Ltd. „Zusammen mit ADI und Consumer Physics freuen wir uns darauf, das Changhong H2 hervorzubringen und neugierige Denker global zu begeistern, um ihre Umgebung auf eine neue und revolutionäre Weise zu erkunden. Ähnlich wie bei der Integration von Kameras und GPS-Chips stellt die Integration des SCiO-Sensors in das Mobiltelefon eine Veränderung in Bezug auf die Fähigkeit des Gerätes dar, unseren Alltag zu verbessern.“

Das Changhong H2 ist im Vergleich zu herkömmlichen Smartphones um 20 Prozent energiesparender. Es verfügt über einen einzigartigen 6-Zoll-extra-großen, hochauflösenden Bildschirm und eine makellose Benutzerfreundlichkeit mit 2.0GHz / 8-Core-CPU.

Quelle: Industrie-Contact AG Jonathan Klimke (JH)





