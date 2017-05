Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Technische Warnung des Bürger-CERT

TECHNISCHE WARNUNG TW-T17/0056

Titel: Microsoft schließt eine Sicherheitslücke in der Microsoft Malware

Protection Engine

Datum: 09.05.2017

Risiko: sehr hoch

ZUSAMMENFASSUNG

Microsoft stellt Sicherheitsupdates für mehrere Anti-Malware-Produkte,

wie beispielsweise den Windows Defender, zur Verfügung.

BETROFFENE SYSTEME

– Microsoft Endpoint Protection

– Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

– Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3

– Microsoft Malware Protection Engine vor 1.1.13704.0

– Microsoft Security Essentials

– Microsoft System Center Endpoint Protection

– Microsoft Windows Defender

– Windows Intune Endpoint Protection

– Microsoft Windows 7

– Microsoft Windows 8.1

– Microsoft Windows 10

– Microsoft Windows 10 1511

– Microsoft Windows 10 1607

– Microsoft Windows 10 1703

– Microsoft Windows RT 8.1

– Microsoft Windows Server 2016

EMPFEHLUNG

Microsoft gibt an, dass das Sicherheitsupdate in Abhängigkeit von der

verwendeten Software, der Internetverbindung sowie der Infrastruktur

automatisch innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung installiert

wird. Es wird dringend empfohlen, die erfolgreiche Installation des

Updates zu überprüfen und gegebenenfalls manuell einzuleiten. Benutzer

die nicht auf die automatische Aktualisierung warten möchten, können

diese manuell auslösen. Eine Beschreibung der nötigen Schritte zur

Überprüfung und zur manuellen Installation des Update entnehmen Sie der

angehängten Referenz von Microsoft. Alle Microsoft Malware Protection

Engine Versionen ab 1.1.13704.0 enthalten die Sicherheitslücke nicht

mehr.

BESCHREIBUNG

Microsoft Endpoint Protection ist ein Antivirus-Softwareprodukt

entwickelt für die Absicherung von Microsoft-basierten Endgeräten.

Microsoft Forefront ist eine Produktfamilie von Sicherheitssoftware für

Unternehmen. Microsoft Forefront Produkte dienen zum Schutz von

Computernetzwerken, Netzwerkservern (wie Microsoft Exchange Server und

Microsoft SharePoint Server) sowie Endgeräten. Microsoft Forefront

Endpoint Protection ist eine Variante für Endgeräte.

Microsoft Forefront Security for SharePoint ist die Microsoft Forefront

Variante für SharePoint Server. Die Software dient zum Schutz von

SharePoint-Umgebungen vor Viren, Würmern, Spam und möglicherweise

unangemessenen Inhalten.

Die Malware Protection Engine ist die zentrale Komponente verschiedener

Sicherheitsprodukte von Microsoft und wird für das Scannen, Erkennen und

Entfernen von Viren und Spyware genutzt.

Microsoft Security Essentials ist eine Anwendung von Microsoft zum Schutz

vor Viren, Spyware und anderer Schadsoftware. Das Programm ist für

Windows 7, Windows Vista und Windows XP verfügbar.

System Center Endpoint Protection ist ein Antivirus-Softwareprodukt

entwickelt für den Einsatz in Unternehmen, das über das Netzwerk

gesteuert werden kann. Auch bekannt unter den älteren Produktnamen:

Forefront Endpoint Protection, Forefront Client Security und Client

Protection.

Windows Defender ist eine Sicherheitssoftware der Firma Microsoft zur

Erkennung potenziell unerwünschter Software (vorwiegend Spyware). Die

Software ist in Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10

vorinstalliert.

Windows Intune Endpoint Protection stellt eine erweiterte

Sicherheitsumgebung im Bezug auf das Update- und Policy-Management für

PCs und verschiedene mobile Geräte zur Verfügung.

Eine Sicherheitslücke in der Microsoft Malware Protection Engine, wie

beispielsweise im Windows Defender in den aktuellen Microsoft Windows

Versionen verwendet, ermöglicht es einem entfernten, nicht am System

angemeldeten Angreifer aus dem Internet, schädlichen Programmcode auf

Ihrem System auszuführen und es dadurch unter seine vollständige

Kontrolle zu bringen.

QUELLEN

– Informationen zur Bereitstellung des Microsoft-Moduls zum Schutz vor

schädlicher Software

<https://support.microsoft.com/de-de/help/2510781/microsoft-malware-protection-engine-deployment-information>

– Microsoft Security Advisory MSA-4022344 (Microsoft Malware Protection

Engine, Englisch)

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/4022344>

PM: Bürger-CERT (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp