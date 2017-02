Achtung! Paypal-Phishing-Mail im Umlauf!

Werbung Werbung



Die Redaktion erreichte heute morgen eine Mail mit scheinbar echtem Paypal-Aussehen. Der Betreff lautet „Umstellung auf das SEPA-Verfahren“, die Mail kommt angeblich von „PayPal Support <konto@kundendienst.de>“. Wie eine kurze Analyse zeigte, stimmt dies natürlich nicht. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Phishing-Mail!

Diese Mail enthält einen Link, der möglicherweise zu einer kopierten Paypal-Loginseite führt. Klicken Sie auf keinen Fall diesen Link an! Falls Sie es doch getan haben, geben Sie auf keinen Fall Ihre Zugangsdaten in solch eine Seite ein! Rufen Sie Webseiten mit solchen sensiblen Inhalten immer aus Ihren eigenen Bookmarks heraus auf, klicken Sie niemals auf Links in eMails, auch wenn sie noch so echt aussehen!

Wer sich für die Analyse interessiert, kann dies hier nachlesen.

Zur Warnung hier ein Screenshot der eMail, wie sie in meinem Mailprogramm dargestellt wurde:





