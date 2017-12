Unter dem Titel „Streite, siege, starker Held!“ gibt es am Samstag, 16.12.17 um 16 Uhr ein Adventskonzert in der Kasseler Elisabethkirche. Jochen Faulhammer (Bass), Susanne Berendes, (Violine) und Thomas Pieper (Orgel) spielen Werke von Campra, Couperin, Tunder, und Bach. Der Eintritt ist frei. „Wir laden zu diesem kleinen Konzert in die festlich beleuchtete Elisabethkirche herzlich ein und bieten ein paar besinnlich-inspirierende Momente im Trubel des Adventes“, so Regionalkantor Thomas Pieper. Der Eintritt ist frei.

PM: Leitschuh (nh) (hj)



Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp