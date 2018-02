Vor dem Umzug findet am Sonntag, 25. Februar, 19.30 Uhr, noch eine tolle Lesung in den bisherigen Räumen der Stadtbibliothek im Rathaus statt. Die bekannte Schauspielerin Barbara Auer und der renommierte Autor und Literaturwissenschaftler Christian Maintz stellen im Rahmen des Kasseler Komik Kolloquiums ihr Programm „Liebe in Lokalen“ vor. Gelesen werden Kurzgeschichten und Gedichte zum Thema Liebe.

