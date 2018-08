Kassel. In vier Konzerten in Kassel interpretieren im September namhafte Organisten Werke aus fünf Jahrhunderten. Sie bringen die unterschiedlichen Klangmöglichkeiten der Bosch-Bornefeld-Orgel in der Elisabethkirche zum Erklingen. Beginn ist jeweils donnerstags um 19 Uhr. Kassel. In vier Konzerten in Kassel interpretieren im September namhafte Organisten Werke aus fünf Jahrhunderten. Sie bringen die unterschiedlichen Klangmöglichkeiten der Bosch-Bornefeld-Orgel in der Elisabethkirche zum Erklingen. Beginn ist jeweils donnerstags um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Thomas Pieper (Kassel) beginnt am 6. September mit Werken von Boëllmann und Mendelssohn-Bartholdy. Axel Berchem (Moers) spielt am 13. September Werke von Karg-Elert. Stücke von Bach, Lindberg und Olsen stellt Ralph Gustafsson (Stockholm) am 20. September vor. Den Abschluss bildet Gereon Krahforst (Abtei Maria Laach) am 27. September mit Stücken von Dupré, Debussy und Schubert. „Wir freuen uns auf vier Abende mit einem wunderbaren Klangerlebnis in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Elisabethkirche“, betont Regionalkantor Pieper. Weitere Informationen finden sich unter www.st-elisabeth-kassel.de und www.facebook.de/elisabethkirche.

PM: Veronika Denis (YS)