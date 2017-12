Hänsel und Gretel

Musikalische Leitung: Deniola Kuraja, Inszenierung: Elmar Gehlen

Mit Marta Herman (Hänsel), Jaclyn Bermudez (Gretel), Sebastian Noack (Vater Peter), Lona Culmer-Schellbach (Mutter Gertrud), Johannes An (Die Knusperhexe), Anna Nesyba (Sandmännchen), Karola Sophia Schmid (Taumännchen), CANTAMUS Kinderchor

Freitag, 15. Dezember, 18.00 Uhr, Opernhaus

Weitere Termine: 23.12. (17 Uhr), 30.12. (16 Uhr) und 6.1. (17 Uhr)

Engelbert Humperdincks Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ steht am Freitag, 15. Dezember, pünktlich zur Vorweihnachtszeit für insgesamt vier Vorstellungen wieder auf dem Spielplan des Staatstheaters Kassel. Die berühmte Märchenoper erzählt von uralten Ängsten und Verheißungen, von Armut und Verlassenheit, Zauber und Wunscherfüllung. Kunstvoll hat Humperdinck Volkslieder und eingängige Melodien mit den Mitteln der romantischen Oper verknüpft. In der Inszenierung von Elmar Gehlen führen zauberhafte Bilder durch die Geschichte – vom unbekümmerten Kinderspiel am Beginn bis zum Ende, wenn der bösen Knusperhexe der Garaus gemacht wird.

Die musikalische Leitung hat Deniola Kuraja, als Hänsel und Gretel sind in diesem Jahr Marta Herman und Jaclyn Bermudez zu erleben. Weitere Solisten sind Lona Culmer-Schellbach als Mutter Gertrud, Sebastian Noack als Vater Peter, Johannes An als Knusperhexe sowie Anna Nesyba und als Karola Sophia Schmid Sandmännchen und Taumännchen. Außerdem dabei: der Kinderchor CANTAMUS.

Beginn ist um 18 Uhr, Karten für die Wiederaufnahme und die drei Folgevorstellungen sind erhältlich an der Theaterkasse, Tel. (0561) 1094-222, und online unter www.staatstheater-kassel.de.

PM: Vera Hofmann (HJ)

