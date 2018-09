Freitag, 28. September 2018, 19.30 Uhr, Synodalsaal der Ev. Tagungsstätte Hofgeismar, Gesundbrunnen 8

Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert in Hofgeismar! Das Ensemble „Musica Fiata“ spielt am Freitag, 28. September 2018, um 19:30 Uhr im Synodalsaal der Evangelischen Tagungsstätte Hofgeismar, Gesundbrunnen 8, 34396 Hofgeismar. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Verein Cavata Cassel statt und ist Teil des Festivals „La Principessa 2018“. Der Name La Principessa bezieht sich auf Elisabeth von Hessen. Die Tochter des kunstsinnigen Landgrafen von Hessen-Kassel Moritz war eine ausgezeichnete Instrumentalistin und komponierte selber.

„Musica fiata“ ist eines der exponiertesten Ensembles für die Darstellung Alter Musik. Unter dem Motto „Venedig zu Gast“ spielen die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Roland Wilson vier- bis zehnstimmige Instrumentalmusik von u. a. Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Moritz von Hessen, Hermann Schein und geben so einen vielfältigen Einblick in den Klangreichtum dieser Zeit. Aufgrund ihrer aufregenden und virtuosen Aufführungen wurde „Musica Fiata“ zu führenden Festivals wie z. B. Brügge, Prag, Utrecht, Venedig, Ravenna, Ansbach, Graz.

Eintritt: 25 / 20 Euro / Kinder und Jugendliche frei

Informationen und Anmeldungen: Ev. Akademie Hofgeismar, Tel. 05671/881-108

PM: Evangelische Akademie Hofgeismar (HJ)