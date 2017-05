Werbung Werbung



Pfarrer Dr. Michael Dorhs predigt zu »Die Ratten«

Mit: Michael Volk (Dramaturg) und Mitgliedern des Schauspielensembles

Sonntag, 28. Mai, 10 Uhr, Martinskirche

Am Sonntag, den 28. Mai, predigt Pfarrer Dr. Michael Dorhs, um 10 Uhr in der Martinskirche zu Gerhart Hauptmanns Tragikomödie »Die Ratten«, die am 20. Mai im Schauspielhaus Premiere feiert. Gäste im Gottesdienst sind an diesem Morgen Dramaturg Michael Volk sowie Schauspieler des Staatstheaters Kassel.

»Inspiriert! – Theater im Gottesdienst« ist ein gemeinsames Projekt des Staatstheaters Kassel, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Martin.

Quelle: STAATSTHEATER KASSEL (JH)





