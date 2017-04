Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

10. April 2017. Das Programm der Jungen Kunst Bühne steht: Aus über 50 Bewerbungen ausgewählt sind die jungen Acts, die Mitte Mai auf der Jungen Bühne Kunst im Rahmen der von Kassel Marketing organisierten „Kasseler Gartenkultur zu sehen sein werden.

Die Junge Kunst Bühne bietet damit bereits zum fünften Mal jungen lokalen Bands, Tanzgruppen sowie Künstlerinnen und Künstlern eine Gelegenheit, sich auf einer Open-Air-Bühne zu präsentieren. Der eng getaktete Ablauf am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, ab 12 Uhr in der Goetheanlage bietet ein breites Spektrum an junger Kunst aus Kassel und Umgebung dar.

Den Start übernehmen vier abwechslungsreiche Danceacts, bevor es mit Schulprojekten und lokalen Hip-Hop Acts weitergeht. „Ira Atari“ lädt zum Abschluss des Tages ein, in den Abend zu tanzen.

Zeitplan Samstag

12.00 Dance United

12.25 Däshs Tanzgruppen

12.45 Rhythm ´N´ Stylez

13.05 Freshdance & Hotmusic

14.00 Musikschule Kassel e.V. / HSS

14.40 Schulband OSW

15.10 Seventy

15.35 Rapid

16.15 Lost Brian

17.00 Churchlane

18.00 Anchester

19.00 Charon & Friends (Novas)

20.30 Ira Atari

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der ruhigen und akustischen Instrumente. Hochkarätige Singer-Songwriter, Indie und Elektroacts sorgen für einen entspannten Wochenendabschluss. Als Highlight wird es einen großen Poetry Slam geben.

Zeitplan Sonntag

12.00 Body & Soul

12.50 Anne Frank Haus Tanzcrew / Break The Rules

13.00 Heart & Seoul

13.20 Indestructible

13.45 Laura Koch

14.30 The Dearly Bought

15.10 Alexandra Ulner

15.45 Vanilla Funk

16.15 Herzrasen

17.35 ¿Who Killed The Lynx?

18.30 Poetry Slam mit Grimm Tentett

Organisiert wird das Projekt von der Kinder- und Jugendförderung Stadt Kassel, dem Kulturfabrik Salzmann e.V., dem Klang Keller e.V. sowie der Bunte Wege gUG.

Aktuelle Informationen gibt es auf facebook unter folgendem Link: www.facebook.com/JungeKunstBuhneKassel

Quelle: Stadt Kassel (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge