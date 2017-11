Weihnachtsoratorium in der Elisabethkirche

KASSEL – Am 2. Adventssonntag, 10.12.17, gibt es um 16.00 Uhr ein Konzert aller katholischen Kirchenchöre Kassels in der Elisabethkirche am Friedrichsplatz. Aufgeführt wird das „Weihnachtsoratorium“ von Heinrich Fidelis Müller, der bis 1890 Pfarrer der Kasseler Gemeinde St. Elisabeth war und späteren Domdechant in Fulda. Sein beliebtes Oratorium war zu seiner Zeit eines der beliebtesten Weihnachtskonzerte und wurde an über 2000 Orten aufgeführt. Solisten sind Anna Palupski und Florian Brauer. Es spielen Mitglieder des Orchesters des Staatstheaters Kassel. Die Gesamtleitung hat Thomas Pieper.

Heinrich Fidelis Müller (1837-1905) schrieb sein Weihnachtsoratorium im Jahre 1879, wobei er durch einen Besuch der Oberammergauer Passionsspiele im Jahre 1871 angeregt wurde. Die Weihnachtsgeschichte wird in sechs Szenen nacherzählt. Auch bekannte Advents- und Weihnachtslieder nutzte er für seine Partitur. Heinrich Fidelis Müller wurde 1837 in Fulda geboren. 1873 kam er als Pfarrer nach Kassel. 1890 wechselte nach Amöneburg bei Marburg, 1894 als Domkapitular nach Fulda. Hier wurde er 1902 zum Domdechant ernannt. Er starb am 30. August 1905.

Florian Brauer (Tenor) machte seine ersten Erfahrungen mit Bachscher Musik in der Kantorei der Stadtkirche Bad Hersfeld unter Siegfried Heinrich. Er studierte Schulmusik an der Gesamthochschule in Kassel mit Hauptfach Gesang bei Walker Wyatt. Er ist seit 1998 an der Heinrich-Schütz-Schule und der Jacob-Grimm-Schule in Kassel als Lehrer tätig. Anna Cecylia Palupski (Studierte) studierte klassischen Gesang. Als Gesangsdozentin begleitet sie seit 20 Jahren Sänger und Sängerinnen aller Altersstufen sowie Chöre in ihren stimmlichen Entwicklungsprozessen.

Thomas Pieper: „Es wird ein besonders Erlebnis am 2. Advent in der festlich beleuchteten Elisabethkirche dieses berührende und sehr populäre Werk für Orchester, Chor und Solisten zu hören.“ Dass alle Kirchenchöre der katholischen Gemeinden gemeinsam mit Profimusikern und namhaften Solisten musizieren, macht den Nachmittag zudem zu etwas Besonderen. Der Eintritt ist frei. Infos auch unter www.st-ellisabeth-kassel.de und www.facebook.de/kirchenmusik.kassel.

PM: Marcus Leitschuh

