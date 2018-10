Die Stadtbibliothek Kassel lädt zu ihren November-Lesungen ein. In diesem Jahr steht die Lesereihe unter dem Motto „Lieblingsgeschichten“. Jeden Montag im November lesen Schauspielerinnen und Schauspieler jeweils ab 19.30 Uhr ihre liebsten Texte in der Stadtbibliothek, Obere Königsstraße 3, vor.

Sabine Wackernagel liest am 5. November aus „Lotte in Weimar“ von Thomas Mann. Verschiedene Lieblingsgeschichten liest Herwig Lucas am 12. November – welche es sein werden, bleibt eine Überraschung. „Der Trafikant“ von Robert Seethaler wird am 19. November von Michael Kaiser vorgelesen. Inga Jamry liest am 26. November das Märchen „Aschenputtel“ und die Kurzgeschichte „immer noch ja“ aus „Morgen ist es vorbei“ von Kathrin Weßling. Am 5. November ist der Eintritt kostenlos. An den anderen Tagen beträgt der Eintritt vier Euro.

PM: Stadt Kassel (HJ)