Ein Comedy-Thriller von Patrick Barlow, nach Alfred Hitchcock

Wenn der Intendant eines Theaters vor den Vorhang tritt und dem Publikum sagt, dass angeblich Bühnenbild und Schauspieler verschollen seien und nun er selbst, die zwei Techniker und die Souffleuse übernehmen müssen, dann handelt es sich um den weltweit ersten scheinbar improvisierten Comedythriller „Die 39 Stufen“.

Lassen Sie sich ins London der 30er Jahre entführen und erleben Sie vier Schauspieler in mehr als hundert Rollen, die improvisieren, was das Zeug hält und genießen Sie ein einfallsreiches, kostengünstiges und mal eben aus dem Hut gezaubertes Bühnenbild… London im Jahr 1935, ein Mann auf der Flucht, eine geheimnisumwobene Schöne, eine liebeshungrige Bäuerin, ihr misstrauischer Gatte, Polizisten, Büstenhalter-Vertreter, ein schrulliges Hotelbesitzerpaar, ein mysteriöser Geheimring! Sie alle und noch viele mehr stoßen in dieser amüsanten, temporeichen Komödie aufeinander…

Nur vier Schauspieler nehmen den Zuschauer mit auf Hannays abenteuerliche Flucht von London bis hin zu den schottischen Highlands, wohin der vermeintliche Mörder flieht, um nicht nur seine Unschuld zu beweisen, sondern auch den Spionagering der „39 Stufen“ aufzudecken. Keine der fast legendären Alfred Hitchcock-Szenen wurde dabei ausgelassen: Weder die Fahrt im „Flying Scotsman“ und die Flucht über die Forth-Bridge, noch die berühmte Handschellen-Szene und das Finale im Londoner Palladium. Mit feiner Ironie und kräftiger Theateraktion wird die Geschichte des unschuldig in einen Mord verwickelten Mannes erzählt, dem es schließlich gelingt, den Chef der feindlichen Spionageorganisation zu stellen und … Seien Sie gespannt auf „Die 39 Stufen“!!!

Montag, 7.5.18 & Dienstag, 8.5.18

Fischer & Jung Theater „Die 39 Stufen“

– Comedy-Thriller von Patrick Barlow, nach Alfred Hitchcock –

Beginn 19.30 Uhr

Eintritt € 22,00

Veranstaltungsort: Theater im Centrum e.V., Akazienweg 24, 34117 Kassel

(Karteninfos über www.theaterimcentrum.de)

