TanzClub im April

Erster Termin: Freitag, 7. April, um 18 Uhr

Tanzbegeisterten bietet das Staatstheater Kassel in dieser Spielzeit mit dem „TanzClub“ wieder die Möglichkeit, unter der Leitung von Tanztheaterpädagogin Agnetha Jaunich ein Tanzstück zu erarbeiten. An insgesamt neun Terminen innerhalb von zwei Wochen im April (alle Termine unter www.staatstheater-kassel.de) sammeln die Teilnehmer in gemeinsamen Trainingsstunden tänzerische Erfahrung und entwickeln kleine choreografische Sequenzen. Zur Inspiration steht auch eine Inszenierung des Jungen Staatstheaters im tif auf dem Programm. Am letzten Workshoptag wird das Ergebnis zur Aufführung gebracht.

Der TanzClub ist offen für alle Interessierten, einzige Teilnahmevoraussetzungen sind Lust, Neugier, Zeit und Trainingskleidung; Vorkenntnisse im Tanz sind nicht notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 50 Euro.

Der TanzClub startet am Freitag, 7. April, um 18 Uhr im Studio, Treffpunkt ist am Bühneneingang.

Die weiteren Termine:

Sa. 8. April + So. 9. April, jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr

Mo. 10. April + Di. 11. April + Do. 13. April, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr

Fr. 21. April von 18 bis 21 Uhr

Sa. 22. April, und So. 23. April, jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an die Tanztheaterpädagogin möglich unter agnetha.jaunich(a)staatstheater-kassel.de

Quelle: Staatstheater Kassel (JH-cj)





