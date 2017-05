Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Für Sebastian Schugs Inszenierung von „Im Kino (The Flick)“ der Pulitzpreisträgerin Anni Baker sucht das Staatstheaters Kassel noch Testpublikum. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Proben am Donnerstag (11.5.), Montag (15.5.), Dienstag (16.5.) und am Donnerstag, den 18. Mai, zu besuchen.

Der Eintritt ist frei, um eine Voranmeldung per E-Mail bis 11.00 Uhr am jeweiligen Probentag wird gebeten, da die Sitzplatzkapazität begrenzt ist (max. 25 Plätze). Anmeldungen bitte an Petra.Schiller@staatstheater-kassel.de (Telefon: 0561/1094125).

Donnerstag, 11. Mai, 19.00 Uhr, tif – Theater im Fridericianum

Montag, 15. Mai, 18.00 Uhr, tif – Theater im Fridericianum

Dienstag, 16. Mai, 19.00 Uhr, tif – Theater im Fridericianum

Donnerstag, 18. Mai, 20.15 Uhr (Generalprobe), tif – Theater im Fridericianum

PM: STAATSTHEATER KASSEL (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp