Freitag, 9. Februar 2018, 19.30 Uhr, Staatstheater Kassel, Opernhaus

30.-jähriges Bühnenjubiläum

SWING DANCE ORCHESTRA unter der Leitung von ANDREJ HERMLIN

Nach Ihrem ausverkauften Konzert in der Elbphilharmonie Anfang 2018, kommt das Orchester nach Kassel!

THE BEST OF SWING vereint die Höhepunkte amerikanischer Swing-Musik in einem Programm.

Die größten Erfolge der Swing-Legenden Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw, Duke Ellington und Glenn Miller werden Ihnen dargeboten von dem erfolgreichsten deutschen Swing-Orchester unserer Zeit.

Begleiten Sie „Swing King“ Andrej Hermlin und seine Big Band auf eine Reise in das Amerika der 30er Jahre, in die große Zeit einer Musik, die in unseren Tagen eine bemerkenswerte Renaissance erlebt – Swing! Das Repertoire umfasst zahlreiche bekannte, aber auch seltenere Original-Arrangements und Melodien der berühmtesten Orchester der Swing-Ära.

Unter der Leitung von Andrej Hermlin entwickelte sich das in den 80er Jahren gegründete SWING DANCE ORCHESTRA zum bedeutendsten und erfolgreichsten deutschen Swing-Orchester. Die Geschichte der Band beginnt in einer Garage in Ost-Berlin: Dort treffen sich vier Freunde, alle Anfang 20 mit dem Wunsch authentischen Swing zu spielen. Inzwischen gastiert das Orchester in den angesehensten Konzertsälen Deutschland und darüber hinaus.

Das SWING DANCE ORCHESTRA ist bis ins Detail authentisch: der Sound, die Arrangements, die Mikrophone und Pulte, die Instrumente und die Garderobe entsprechen den amerikanischen Originalen jener Zeit. Außerdem ist der Klang dieser Big Band weltweit wohl einzigartig. Fernab aller modischen Tendenzen spielt das SWING DANCE ORCHESTRA Musik zum Zuhören und Tanzen. Es ist die Musik einer Ära, deren Glanz das Publikum stets von Neuem fasziniert.

Mit dabei sind auch die Sängerin Viola Manigk, Sänger David Hermlin und die Vocalgroup „The Skylarks“.

PM: Hamburger Theater- und Konzert-Kontor HTK GmbH & Co. KG (HJ)

