Abendrot Show Nr. 13

Die hauseigene Veranstaltungsreihe „Abendrot“ findet seit Februar 2014 alle drei Monate mit einem neuem Motto in der Bar Seibert in Kassel statt, und erfreut sich großer Publikumsbeliebtheit.

Das künstlerische Programm besteht aus drei Show-Blöcken á 20 Minuten, in denen sich vier verschiedene Künstlerinnen & Künstler abwechselnd auf der zur Bühne umfunktionierten 10 Meter langen, goldschimmernden Messing-Theke präsentieren!

In Seiberts Dschungelshow, der 13. Ausgabe von Abendrot, erwartet uns Musik aus dem Dschungelbuch, Avatar und Tarzan, gespickt mit Guns ´n Roses „Welcome To The Jungle“ oder Maroon 5´s „Songs About Jane“, wozu Rocktenor Tarzan „unter den Lianen“ nach der richtigen Jane sucht.

Zur Auswahl stehen ihm dafür gleich mehrere Kandidatinnen, was ihm die Damenwahl möglicherweise etwas erschweren könnte…

Die Cast der Show kommt erstmals halb aus Berlin und halb aus Kassel – mit Akrobatin Rosie Riot und Rocktenor Al Crespo aus Berlin, sowie Romana Reiff (Gesang & Performance) & Verena Piwonka (Pantomime) aus Kassel, erwartet uns ein bunter Mix aus Musik, Gesang, Akrobatik, Pantomime, Tanz und Schauspiel in humorvoller Aufarbeitung!

Einlass am MO, 29.01.2018 & DI, 30.01.2018 ist jeweils um 19:00 Uhr, die 3 Show-Blöcke starten um 20:00 Uhr, um 20:45 Uhr und um 21:30 Uhr und die Show endet für alle Berufstätigen wie immer pünktlich um 22:00 Uhr!

Platzreservierungen werden empfohlen unter:Bar Seibert, Friedrich-Ebert-Str. 47, Kassel, Tel.: 0561 / 69022715, Email: Info@BarSeibert.de, Eintrittspreis: 14,- Euro, Homepage: www.Barseibert.de

