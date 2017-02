Voller Erfolg für Benefizkonzert im Wolfhager Kulturladen

Werbung Werbung



Wie bereits in der NHR angekündigt , fand ein bemerkenswertes Benefizkonzert zu Gunsten der 8 Waisenkinder , deren Eltern bei einem tragischen Verkehrsunfall bei Bad Arolsen ums Leben kamen, in Wolfhagen statt.

Organisator Harry Fuchs rief das Motto „ Musiker helfen Menschen in Not“ aus ,und viele Musiker aus der Region folgten ihm. Im 20 Minuten Takt wurde auf der Bühne gewechselt, blitzschnelle kleine Umbauten durch das routinierte Kulturladen Team und schon ging es weiter. Sehr unterschiedliche Musikstile, alle sehr gekonnt vorgetragen. DOUG + HARRY, ANNIKA + SELINA, LOBO ANDERSSON, JULIA ZART, FOREVER YOURS, BILL SAUER, MIKE GERHOLD und STOLLE sorgten für emotionale Momente, regten zum Nachdenken und Träumen an oder brachten einfach mit rockigen Rhythmen das Publikum in Bewegung. Gerne kam man immer wieder den Aufforderungen der Musiker nach, als Backgroundsänger mitzuwirken.

Am Ende des Abends intonierten alle Mitwirkenden zusammen Bob Dylans „ Knocking on Heaven`s Door“ ………….. Gänsehaut pur, die eine oder andere Träne lief. Diese Gruppe auf der Bühne hätte von mir aus noch eine Weile weitersingen können. Aber es war schon sehr spät geworden. Beim Verlassen des Kulturladens füllten sich die bereitgestellten Spendenbehälter nochmals.

Unser Dank gilt allen Mitwirkenden und Helfern, die diesen Abend ermöglicht haben.

Wer noch spenden möchte kann dies sehr gerne auf das eingerichtete Spendenkonto nachholen: Stadtverwaltung Bad Arolsen, IBAN DE54 5235 0005 0001 0627 10 BIC: HELADEF1KOR, Sparkasse Waldeck-Frankenberg

