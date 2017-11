Guido Fischer & Björn Jung bringen ihre schrill, skurrile Weihnachtscomedy „Der Messias“ höchst unterhaltsam auf die Bühne!

Sie werden als Theo und Bernhard die Geschichte des Messias bis einschließlich zur Geburt nach erzählen. Sie haben sich viel vorgenommen, denn aus Kostengründen können weder andere Schauspieler noch Tiere engagiert werden und so schlüpfen sie in jegliche Rollen selbst, wie Maria und Josef, Herodes, Hirten, Gott, Gabriel, Kamele, Schafe und und und. Doch mit einer großen Portion Neugierde, viel Freude an der Geschichte und mit tatkräftiger Un- terstützung des Publikums, schaffen Theo und Bernhard es, trotz immer wiederkehrender privater Streitereien, den skurrilen Abend auf höchst unterhaltsame Art und Weise über die Bühne zu bringen.

Wenn sie wissen wollen, wie Maria als junges Mädchen wirklich war,

wie Joseph die Zeit der Geburtsvorbereitung erlebt hat –

wenn es sie interessiert, in was für einem Verhältnis Gabriel und der liebe Gott zueinander stehen und was Michael Jackson damit zu tun hat,

wenn sie verstehen wollen, warum die Heiligen Drei Könige junges Gemüse dabei hatten

und wer am Ende der Esel ist und wem die Hörner aufgesetzt werden, dann sollten sie sich Fischer&Jung‘s „DER MESSIAS“ auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Weitere Infos www.fischerundjung.de

Montag, 4.12.17 (Restkarten erhältlich!) & Dienstag, 5.12.17 (Restkarten erhältlich!)

Fischer & Jung Theater „DER MESSIAS“

– Weihnachts-Comedy –

Beginn 19.30 Uhr

Eintritt € 20,00

Veranstaltungsort: Theater im Centrum e.V., Akazienweg 24, 34117 Kassel

(Karteninfos über www.theaterimcentrum.de)

PM: Fischer und Jung GbR (HJ)

