Gewinner-Kunden treten beim Turbo-Einkauf zur ultimativen Schnäppchen-Jagd an

Einkaufen, was das Herz begehrt, ohne einen einzigen Cent dafür bezahlen zu müssen – am Samstag, 7. Oktober 2017, wird dieser Traum für drei Lidl-Kunden wahr: Sie bekommen in der neueröffneten Lidl-Filiale in Kassel in der Königs-Galerie, Obere Königsstraße 39, exakt drei Minuten Zeit, in denen sie ihrem Shoppingvergnügen ungehemmt frönen und ihren Einkaufswagen nach Herzenslust vollladen dürfen. Am Ende gibt’s sogar einen Kassenbon – der dient diesmal aber nicht als Zahlungsbeleg, sondern wird die „Abräumer des Tages“ noch lange an ihr Einkaufserlebnis der ganz besonderen Art erinnern.

Alle drei „Freishopper“ bekommen ihren Express-Umsonst-Einkauf von Lidl spendiert, weil sie ihre Chance genutzt und ihre Teilnahmekarte in die Gewinnspielbox in der Filiale geworfen hatten. Eine Lidl-Jury zog anschließend die Karten der glücklichen Gewinner aus dem großen Lostopf.

Jetzt heißt die Devise: An die Einkaufswagen, fertig, los! Ob es nun die Dinge sind, die man sowieso braucht in Haushalt oder Freizeit. Oder ob man gerne mal zu den Produkten greift, die man sich vielleicht nicht jeden Tag gönnt – egal, mit welcher Taktik die Turbo-Einkäufer zu Werke gehen: Am Ende werden sie in der Gewissheit nach Hause gehen, dass sich Lidl einfach lohnt.

Dass bei der Super-Schnäppchenjagd ordentlich was „rumkommt“, haben bereits ähnliche Aktionen anlässlich von Lidl-Eröffnungen gezeigt. Ein Turbo-Einkäufer in Luisenthal beispielsweise schaffte es, in den drei Minuten Frei-Einkaufszeit Waren im Wert von etwa 1.500 Euro in seinen Einkaufswagen zu packen. In Frankfurt war ein anderer Lidl-Kunde sogar noch fleißiger. Sein Resultat: Ein Umsonst-Warenkorb im Wert von knapp 1.800 Euro.

