Werbung Werbung

Halloween steht vor der Tür! Während in Europa die Feierlichkeiten immer noch moderat sind, drehen die Amerikaner in der Nacht vom 31. Oktober regelrecht durch. Egal ob es um die Anzahl der konsumierten Süßigkeiten oder das Geld geht, was sie für diesen Tag ausgeben, das Geschäft rund um Halloween in den USA ist riesig…und beängstigend.

Aus diesem Grund hat Ladenzeile.de die interessantesten Daten und Fakten sowie unnützes Wissen rund um Halloween in den USA in einer Infografik zusammengefasst.

PM: Julia Fritsche (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp