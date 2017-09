Werbung Werbung

„bonprix wird Pink!“ Modemarke baut gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland e.V. Initiative Pink Collection aus und setzt auf Kooperation mit TV-Sender sixx und Moderatorin Janin Ullmann

Rund um den internationalen Brustkrebstag am 1. Oktober verstärkt die Modemarke bonprix ihr Engagement zur frühzeitigen Erkennung von Brustkrebs. Dabei arbeitet das Hamburger Unternehmen eng mit dem TV-Sender sixx und der Moderatorin Janin Ullmann zusammen. Mit TV-Spots, Advertorial und einem Social Media Live Talk sorgt bonprix für eine reichweitenstarke Fortsetzung der Initiative. Unter dem Motto „Brustkrebs sollte Dich kratzen!“ hatte bonprix bereits im April gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland e.V. die Initiative Pink Collection gestartet. Die Wäsche-Kollektion, die ab Ende September wieder erhältlich sein wird, besteht aus BHs mit eingenähten Labels, die bewusst beim Anziehen stören und damit die Aufmerksamkeit auf den Aspekt Früherkennung lenken.

„Die Resonanz auf die Pink Collection ist großartig und das positive Feedback unserer Kundinnen hat uns gezeigt, wie wichtig unser Engagement ist“, sagt Rien Jansen, der als Geschäftsführer bei bonprix den Einkauf verantwortet. „Uns war es wichtig, die Initiative weiterzuentwickeln und auszubauen, um noch mehr Frauen zu erreichen und über dieses wichtige Thema zu informieren.“ Daher tritt bonprix am internationalen Brustkrebstag als Programmsponsor des Frauen-TV-Senders sixx auf. Seit dem 25. September weist die Modemarke mit verschiedenen Spots und einem Advertorial, die zusammen mit dem ProSiebenSat.1-Vermarkter für Sonderwerbeformen, SevenOne AdFactory, konzipiert wurden, auf die Relevanz des Themas hin und steigert damit die Aufmerksamkeit für die Initiative. Dem Anlass entsprechend werden bonprix und sixx ihr Logo am 1. Oktober farblich und thematisch anpassen.

Höhepunkt der Aktionen ist der Live-Talk am 1. Oktober um 19.00 Uhr auf der bonprix Facebook Seite, moderiert von Janin Ullmann. Experten und Gäste u.a. Renate Haidinger, 1. Vorsitzende des Vereins Brustkrebs Deutschlands e.V., werden über das Thema Brustkrebsfrüherkennung informieren. Interessierte haben die Möglichkeit, vorab ihre Fragen rund um das Thema per E-Mail an talk@bonprix.net zu schicken oder direkt während des Talks über die Kommentarfunktion zu stellen. Weitere Social Media-Aktivitäten, wie etwa pinkfarbene Facebook Profilbild-Overlays, fordern die User auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Farbe zu bekennen. Wie schon zum Start der Initiative im April werden alle Kommunikationskanäle von Katalog bis Newsletter bespielt, um möglichst eine hohe Aufmerksamkeit zu generieren.

„Ich finde es gut, dass sich bonprix engagiert und seine Kanäle und Reichweite nutzt, um für das wichtige Thema Brustkrebsfrüherkennung zu sensibilisieren“, erklärt Moderatorin Janin Ullmann ihr Engagement im Rahmen der Aktion. „Die Pink Collection ist eine starke Initiative, denn sie holt uns Frauen in smarter Weise dort ab, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen.“

Pink Collection: Sieben Styles für mehr Bewusstsein Ab dem 28. September wird die Pink Collection wieder unter www.bonprix.de sowie ausgewählte Styles in bonprix Geschäften erhältlich sein. Die insgesamt fünf BHs in femininen Farben sind alle mit eingenähten Labels ausgestattet, die eine Anleitung zum Abtasten der Brust beinhalten. Zwei passende Unterteile komplementieren die Wäsche-Kollektion. Die Aktionsseite bonprix.de/pinkcollection bietet darüber hinaus Interessierten weiterhin gebündelt alle wichtigen Informationen zur Initiative und zum Thema Früherkennung.

Auch dieses Mal stand bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Maßnahmen Brustkrebs Deutschland e.V. beratend zu Seite. „Wir freuen uns, dass bonprix im Rahmen unserer langfristig angelegten Partnerschaft sein Engagement auch im für uns wichtigen Brustkrebsmonat Oktober weiterführt“, so Renate Haidinger. „Zu diesem Zeitpunkt liegt das Augenmerk besonders auf dem Thema und wir möchten alle Aufmerksamkeit, die wir bekommen können, nutzen, um weiter für die relevanten Aspekte Vorsorge und Früherkennung zu sensibilisieren.“

PM: bonprix Handelsgesellschaft mbH (HJ)





