Hamburg (ots) – „Mein Magazin das erste Mal in den Händen zu halten, war fast wie eine Geburt – nur ohne Schmerzen und dass Du vorher schon weißt, wie es aussieht.“

Fans der Kultblondine können ihr turbulentes Leben bald nicht mehr nur im TV und in den sozialen Netzwerken verfolgen, sondern ab dem 18. Oktober auch im neuen Magazin „Daniela Katzenberger“. In dieser ersten gedruckten Doku-Soap Deutschlands gewährt TV-Star Daniela Katzenberger exklusive Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben und berichtet aus ihrer Sicht über die Welt der Promis. Zudem plaudert sie ihre Tipps rund um die Themen Mode, Beauty, Fitness und Ernährung, Shopping sowie Kinder und Familie aus und verrät in jeder Ausgabe exklusiv ein persönliches Geheimnis. Auf 84 Seiten kommuniziert Daniela direkt mit ihren Fans und lässt Bilder sprechen, so wie es die Fans aus dem Fernsehen und den sozialen Netzwerken gewohnt sind.

Ihre eigene Zeitschrift zu bekommen, ist für die 31-Jährige etwas ganz Besonderes: „Mein Magazin das erste Mal in den Händen zu halten, war fast wie eine Geburt – nur ohne Schmerzen und dass Du vorher schon weißt, wie es aussieht.“ In der ersten Ausgabe geht es um Danielas verrückte Liebe zu Lucas: Sie erzählt, wie wirklich alles zwischen den beiden begann, wo sie sich heimlich getroffen haben und wie ihr Leben heute aussieht. Außerdem gibt Daniela intime Einblicke in ihr Gefühlsleben: der Weg von der Außenseiterin zur TV-Kultblondine.

Das Magazin ist wie die Katze selbst: bunt, frech, lebendig, aber auch bodenständig, mit viel Liebe zum Detail. „Ich bin wahnsinnig stolz. Als die Redaktion auf mich zugekommen ist, war das wie ein Sechser im Lotto, weil das ein großer Herzenswunsch von mir war“, erzählt die Kultblondine mit strahlenden Augen. Daniela ist Inspiration für sämtliche Heftinhalte und gestaltet den Inhalt aktiv mit: „Ich habe ganz viel umgesetzt, was ich selbst in Magazinen gerne lese. Ich habe selbst mitgearbeitet, eigene Handy-Fotos zur Verfügung gestellt, Texte geschrieben und Ideen eingebracht.“

Die Kultblondine ist nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht, sondern erfreut sich zunehmend auch einer wachsenden Fan-Community über die Social Media Plattformen: Auf Facebook folgen Daniela über 2,5 Millionen Fans, auf Instagram hat sie über 670.000 Follower und ihre eigene App „Love and Style“ gehört mit über 300.000 Downloads zu einer der erfolgreichsten Promi-Apps. Das Magazin erscheint erstmals am 18. Oktober und kostet 2,99 Euro. Die Druckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren.

