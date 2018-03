Am Samstag, den 24. März 2018 von 10-17 Uhr, gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder in Kassel. Über 100 bunt dekorierte und teilweise mit Stoff behangene Stände locken wieder unzählige Nähbegeisterte aus der gesamten Region auf den Messeparkplatz.

Unter dem neuen Motto „Ran an die Nadel!“ präsentieren sich die Aussteller in diesem Jahr, denn die kaum überschaubare Vielfalt an Stoffen und Zubehör regen die Lust am Selbermachen an. Wenn Ihnen noch die zündende Idee fehlt was Sie als nächstes machen sollen, bietet der Stoffmarkt ausreichend Anregung – denn schon die Brüder Grimm ließen sich in Kassel inspirieren.

Unzählige Stoffe in allen nur erdenklichen Mustern, Farben und Qualitäten können begutachtet und verglichen werden. Kuschelige Fleecestoffe, flauschige Teddyplüschstoffe und weiche Nickystoffe laden förmlich dazu ein, die Kinderkleidung selbst zu gestalten und sich bei den bunten Mustern mit witzigen Tiermotiven auszutoben.

Auch Freunde der Innenraum-Gestaltung kommen am Samstag auf ihre Kosten. Das umfangreiche Angebot an Wohntextilien, Deko-Stoffen, Kissen und Vorhängen lässt kaum einen Wunsch offen.

Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Nähmaschine zu gewinnen!

In Kassel ist auch der Nähmaschinenhersteller Elna mit einem Info Stand (ohne Beratung) vertreten. Hier erhält jeder Besucher die Chance vor Ort eine wertvolle Nähmaschine, im Wert von ca. 250.- €, der Schweizer Traditionsmarke zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.

Der Stoffmarkt in Kassel ist am Samstag, den 24. März 2018 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

