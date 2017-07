Werbung Werbung

STREET FOOD FESTIVAL KASSEL 2017

Delikatessen aus aller Welt. Auf die Hand & in den Mund!

Vom 28.-30. Juli weht ein Hauch von Fernweh über das Kongress Palais in Kassel. Dort bieten internationale Köche an mehr als 60 Ständen ihre exotischen Spezialitäten an und versammeln sich zum 1st Street Food Festival Kassel 2017.

Da werden Urlaubserinnerungen wach … Das Street Food Festival entführt die Besucher auf eine kulinarische Weltreise quer durch alle Länder und Kontinente. Es duftet herrlich nach exotischen Gewürzen und Frischgebackenem – Speisen aus aller Welt können mit der Familie oder Freunden probiert werden.

Ausgefallene Burger Kreationen in allen Formen & Farben, gebackenes Eis, Tapas, frittierte Insekten, Krokodil oder Giraffe – die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch Veganer haben die Möglichkeit an verschiedenen Ständen bedenkenlos zu schlemmen.

Die Besucher flanieren durch die Garküchen der Welt und probieren an den mehr als 60 Ständen und Foodtrucks die vielen Köstlichkeiten. Live- und DJ-Musik unterstreichen die Atmosphäre und großzügige Sitzmöglichkeiten sorgen für entspannten Genuss.

GANZ NEU DABEI

Probierportionen

TERMIN 2017:

Fr 28 Juli ’17 14:00-22:00 Uhr

Sa 29 Juli ’17 11:00-22:00 Uhr

So 30 Juli ’17 11:00-20:00 Uhr

LOCATION:

Kongress Palais Open Air

Konzert- & Rosengarten

Holger-Börner-Platz 1

34119 Kassel

