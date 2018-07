Ich finde es toll, wenn ein Duft einen Raum erfüllt, selbst wenn man selbst schon gar nicht mehr dort ist“

München (ots) – Durch ihre Rolle in „Game of Thrones“ wurde Emilia Clarke (31) bekannt. In der aktuellen Ausgabe von JOY (EVT 06.07.) verrät die Schauspielerin das Geheimnis ihrer faszinierenden Ausstrahlung.

„Meine positive Ausstrahlung habe ich von meiner Mom abgeschaut“, so Emilia. „Und von meiner Kollegin Emma Thompson. Ich finde es faszinierend, wie sie immer strahlt – und das mit wenig Aufwand. Von ihr habe ich gelernt, wie wichtig es ist, natürlich zu sein und sich nicht zu maskieren. Nur so kann man von innen heraus leuchten. Gute Hautpflege hilft aber natürlich auch.“ Frisch und strahlend wirkt auch immer ihr Make-up. Emilia Clarke: „Ich liebe natürliches Augen-Make-up und dazu eine knallige Lippenstiftfarbe! Damit ist man einfach immer gut gestylt.“

Erst kürzlich mit dem JOY Trend Award ausgezeichnet: die Kampagne für den Dolce & Gabbana-Duft „The One“, für die Emilia Clarke ihr Gesicht zeigt. Auch privat geht sie nie ohne Parfum aus dem Haus. „Ich finde es toll, wenn ein Duft einen Raum erfüllt, selbst wenn man selbst schon gar nicht mehr dort ist. Deswegen trage ich immer mein Lieblingsparfum! Außerdem bekomme ich schon beim Aufsprühen einen richtigen Energiekick davon.“

PM: Bauer Media Group (HJ)