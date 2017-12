Berlin, 20. Dezember 2017. Alle Jahre wieder nehmen wir uns vor: Im nächsten Jahr wird alles anders! Betreut.de hat 75 deutsche Städte verglichen und analysiert, wie leicht – oder schwer – es ist, klassische Neujahrsvorsätze auch wirklich umzusetzen.

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder soweit: Mit knallenden Korken, Feuerwerk und wilden Partys wird das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt. Viele läuten damit auch für sich persönlich eine neue Zeit ein. Das neue Jahr ist DAS Jahr, in dem alles anders und besser wird. Mehr Sport, weniger Stress und endlich wieder mehr Zeit für Familie und Freunde gehören zu den Klassikern. Doch so schnell wie die Vorsätze gefasst werden, werden sie oft auch wieder verworfen. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage behauptet zwar die Hälfte der Deutschen, die im letzten Jahr gute Vorsätze gefasst hatten, sich länger als drei Monate daran gehalten zu haben. Doch immerhin 19 Prozent haben es nur maximal einen Monat geschafft. Aber ist dafür eigentlich wirklich immer der „innere Schweinehund“ verantwortlich? Oder sind die Erfolgschancen vielleicht auch abhängig von den lokalen Angeboten des Wohnorts?

Betreut.de hat 75 Städte verglichen, basierend darauf, wie gut – oder schlecht – die Bedingungen zur Einhaltung der folgenden Vorsätze sind: „Gesünder leben“, „Mehr Zeit mit der Familie und/oder Freunden verbringen“, „Mehr entspannen“ und „Sich verlieben“.

Neujahrsvorsätze umsetzen ist in Kassel sehr gut möglich

„Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung schwer“, sagte schon Goethe. Nicht so in Kassel – die Stadt liegt im Gesamtranking in den Top 15 der besten Städte zur Realisierung von Neujahrsvorsätzen! Besonders diejenigen, die sich vornehmen, im nächsten Jahr wieder mehr zu entspannen, finden dafür gute Bedingungen vor, denn in Kassel kann man sich einen guten Ausgleich zum stressigen Alltag verschaffen, indem man sich zum Beispiel draußen in der Natur oder in der Sauna ein paar Stunden Erholung gönnt.

Methode

Für die Datenanalyse wurden 75 deutsche Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern von Berlin bis Moers einbezogen und hinsichtlich ihrer Bedingungen für vier klassische Neujahrsvorsätze miteinander verglichen: „Gesünder leben“ (= gesunde Ernährung und Bewegung), „Mehr Zeit mit der Familie und/oder Freunden verbringen“, „Mehr entspannen“ und „Sich verlieben“. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die einzelnen Metriken in den Kategorien mit einer Skala von 0 bis 100 standardisiert.

