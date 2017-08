Werbung Werbung

Der Bluetooth Kopfhörer RP-HTX80B von Panasonic ist musikalisch und optisch ein echtes Highligh

Hamburg (ots) – Bei modernen Kopfhörern geht es heutzutage lange nicht mehr nur um technische Merkmale und Klangqualität – auch die Optik spielt eine immer größere Rolle. Mit dem kabellosen Over-Ear Kopfhörer RP-HTX80B trifft Panasonic jetzt genau den Nerv der Zeit: Cooles Retro-Design trifft auf Trendfarben und modernste Audiotechnologie. Der Bluetooth-Kopfhörer überzeugt mit voluminösen Bässen und klaren Höhen. Zudem bietet die leichte Konstruktion mit gepolstertem Kopfband und großen Ohrmuscheln viel Freude und Tragekomfort. Ein Must-Have für jeden Musik- und Modefan.

Modisch und musikalisch: Stylisches Accessoire

Kopfhörer entwickeln sich vom reinen Technik-Gadget immer mehr hin zum trendigen Lifestyle-Accessoire. Der RP-HTX80B vereint stylisches Retro-Design mit innovativen Audiotechnologien, die ein langanhaltendes Sounderlebnis versprechen. Modisch sind die angesagten Over-Ear Kopfhörer also ganz vorne mit dabei: den RP-HTX80B gibt es in Schwarz, Anthrazit, Bordeaux und Camel. Die erdigen Farbtöne lassen sich gerade im Herbst perfekt zu verschiedenen Outfits kombinieren. Besonders die Trendfarben Dunkelrot und das warme Gelb setzen bei den aktuellen Herbsttrends starke Akzente, die durch die farblich abgesetzten Textilkabel unterstützt werden.

Durchhaltevermögen und Komfort für unterwegs: Quick-Charge-Funktion und 20 Stunden Akkulaufzeit

Wer unterwegs die Hände frei haben möchte, ist mit dem neuen Panasonic Modell bestens beraten: Lautstärkeregelung und Bedienung der grundlegenden Musik- und Telefonfunktionen können direkt am Kopfhörer erfolgen, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Einmal verbunden hält der HTX80B die Bluetooth Verbindung unterbrechungsfrei und zuverlässig bis zu 10 Metern Reichweite. Ein weiterer Pluspunkt liegt beim Hochleistungsakku – super praktisch für alle, die auch gerne spontan mit der Lieblingsmusik im Ohr losziehen. Die Quick-Charge-Funktion, ein kurzes Aufladen von gerade einmal 15 Minuten, ermöglicht eine Laufzeit von bis zu zweieinhalb Stunden. Vollständig aufgeladen sorgt der RP-HTX80B sogar für Musikgenuss bis zu 20 Stunden. Dank der besonders schmalen Drahtstruktur schmiegt sich der HTX80B perfekt der Kopfform an, die Ohrpolster sitzen bequem und gleichzeitig angenehm fest am Ohr und ermöglichen somit auch bei ausgiebigem Musikgenuss hohen Tragekomfort.

