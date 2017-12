An diesem Wochenende fand in der Kasseler Documenta Halle der alljährliche Kunsthandwerker Markt statt.

Das hochwertige und künstlerisch anspruchsvolle Angebot war breit gefächert. Von variationsreichem Schmuck, Lederartikel, Holzkunst, Textilkunst, Papierkunst, Metallkunst, Malerei, Keramik und vieles mehr.

Gleich zu Anfang fand der Besucher den stets umlagerten Stand von Anna Werner die dort Ihre fantasievollen, bunt bemalten Holzgestalten verkaufte.

Eva-Clara Fabian kreierte textile, bemalte und bedruckte Kostbarkeiten aus Leinen, Filz und Baumwolle. Die Druckplatten aus Linol oder Holz werden von ihr selbst in mühevoller Kleinarbeit kunstvoll gefertigt.

Aus Berlin ist Esther Friedmann mit ihrer Rock Manufaktur nach Kassel gekommen. Die Fachfrau in Sachen nähen bietete an ihrem Stand originelle und hochwertige Röcke, Kleider und Shirts an.



Der Kunsthandwerker Markt hielt für seine Besucherinnen und Besuchern noch einiges über die angeführten Beispiele hinaus parat. Eine wunderbare Gelegenheit für einen weihnachtlichen Einkaufsbummel oder einfach nur für einen Augenschmaus bei einem moderaten Obolus. von 3 Euro.

Text: H.Jacob / (INJA)

