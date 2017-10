Werbung Werbung

Köln (ots) – Jenseits der Bühne: Die beliebte deutsche Entertainerin Ilka Bessin startet ein eigenes Modelabel. 2016 hängte sie ihre Kunstfigur „Cindy aus Mahrzahn“ an den Nagel, am 26.03.2018 geht sie mit ihrem neuen Comedy-Programm „Abgeschminkt“ auf Tour. Gestartet wird natürlich wieder im Quatsch Comedy Club, in dem auch „Cindy“ groß geworden ist. Doch vorher meldet Ilka sich mit einem Projekt ganz anderer Art zurück. Ihr neues Modelabel „Bessin“ richtet sich an Frauen, die Kleidergröße 42 bis 54 tragen. Frei nach dem Motto „Liebe deine Kurven“, steht die Marke für trendige, coole Mode für starke Frauen, bei der Wohlfühl-Feeling und Qualität im Fokus stehen.

Die Idee ein eigenes Modelabel zu gründen entstand aus der Not heraus. „Ich war genervt, dass es die schönen Sachen, die meine Freundinnen kauften, nie in meiner Größe gab“, so Ilka Bessin. „Ich dachte: mein Gott, auch Frauen mit Kurven mögen es modisch! Privat wollte ich nämlich noch nie im pinken Jogginganzug herumlaufen, sondern genau wie andere Frauen auch up-to-date und feminin aussehen.“ Daher nahm sie die Dinge schließlich selbst in die Hand. Gemeinsam mit ihrem Team suchte Ilka Stoffe aus und entwarf die ersten Designs. Schnell waren die ersten Muster angefertigt. Ilka selbst probierte, gab hier und da noch Verbesserungsvorschläge, und schon war die erste „Bessin“ Kollektion geboren.

„Wir wollen coole Mode für starke Frauen machen! Dabei ist uns der Wohlfühlfaktor am allerwichtigsten. Unsere Trägerinnen sollen sich mit ihren Kurven in wirklich jeder Situation wie sie selbst fühlen!“, so Bessin. Wenn sie von der Zielgruppe ihres Modelabels spricht, hat Ilka keine bestimmte Altersgruppe vor Augen. Die 15-Jährige soll ihre Kollektion genauso tragen können wie die 65-Jährige. Denn von sportiven Casual-Looks bis zu Business-Outfits ist für jede Alltagssituation etwas dabei: für den legeren Every Day Look sorgen Shirts, Sweater, Denims und coole Outdoor-Artikel wie Parka und Mantel. Elegant wird es bei Kleidern und Blusen. Der rote Faden der Kollektion: immer angesagt und trendy, farbenfroh in allen Facetten und Hauptsache komfortabel!

Verwendet werden natürliche, weiche Materialien wie Baumwolle, feine Merinowolle und Viskose. Leichte Strick- und Webarten, die angenehm zu tragen sind und den Körper umspielen, schmeicheln der Figur. Hier und da sorgt etwas Elasthan für mehr Tragekomfort, perfekte Passformen und Wohlfühl-Feeling.

Bei den Farbthemen dominieren warme Töne. Neben klassischem Schwarz und Grau lassen sich außerdem viele verschiedene Grün- und Blau-Schattierungen finden. Schottenkaros, Camouflage- und Jaquard-Muster sorgen für Abwechslung, wobei auch Rot, Beige und Weiß im Farb-Portfolio nicht fehlen.

Ilkas besonderes Anliegen ist – neben der Verarbeitung hochqualitativer Materialien – die nachhaltige Produktion in Europa. „Lieber vergüte ich den Produzenten angemessen und weiß dafür, dass die Angestellten dort fair bezahlt werden und unter vernünftigen Bedingungen arbeiten können.“, so Bessin. Discounterpreise sind mit dieser Einstellung für den Verbraucher natürlich nicht realisierbar, jedoch wird die hochwertige Kollektion zu fairen und moderaten Preisen (ab 39 Euro) erhältlich sein.

Ab sofort können die rund 70 Blusen, Shirts, Denims, Sweater, Kleider, Jacken, Mäntel und Strickwaren für den Herbst/Winter 2017 im Onlineshop „bessin.eu“, online bestellt werden (ab 05.10.2017 erhältlich). Deutschlands größter Onlineanbieter für Plus Size Mode „Navabi“ hat bereits Teile der Frühjahr/Sommer Kollektion 2018 geordert. Ebenso wird die Kollektion ab 2018 offline in ausgewählten deutschen Boutiquen erhältlich sein.

www.bessin.eu

