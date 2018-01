Rust (ots) – Es ist offiziell: Rebecca Mir wird am 24. Februar 2018 gemeinsam mit Alexander Mazza die Wahl zur Miss Germany in der neuen Europa-Park Arena in Rust moderieren.

„Rebecca Mir und Alexander Mazza ergänzen sich als Moderatoren-Team perfekt und werden diesem besonderen Abend charmanten Glamour verleihen. Wir freuen uns, die beiden für unser Finale gewonnen zu haben.“, so Ralf Klemmer, Geschäftsführer der Miss Germany Corporation. Weiteres Show-Highlight: Mandy Grace Capristo. Die Sängerin wird gemeinsam mit den 22 Finalteilnehmerinnen eine aufwändige Bühnenperformance präsentieren. Eingekleidet werden die Damen vom renommierten Designer Sascha Gaugel, der bereits Outfits für Showgrößen wie Helene Fischer oder Sophia Thomalla entworfen und geschneidert hat. „Hausach Couture ist international bekannt für hochwertige Handarbeit und kreative Designs. Sascha Gaugel wird unsere Missen mit seinen Kreationen perfekt in Szene setzen.“, erläutert Max Klemmer, Geschäftsführer der MGC. Auch die Jury wird prominent besetzt sein. Neben Monica Ivancan, Riccardo Simonetti, Wolfgang Bosbach, Mrs. Bella und Jaden Bojsen, sind auch Prof. Werner Mang sowie Giuliana Farfalla Mitglieder der kompetenten Promi-Jury.

Eine für Schönheits-Wahlen bahnbrechende Neuigkeit setzt die MGC als erster Veranstalter weltweit um: Ab sofort dürfen sich auch Teilnehmer/-innen bewerben, die bereits Kinder haben oder verheiratet sind. „Die Zeit war mehr als reif für diese kleine Revolution.“, so Max Klemmer. Die Miss Germany Corporation geht damit einen richtungsweisenden Schritt in die Zukunft und präsentiert sich als moderner Veranstalter, der die Zeichen der Zeit umzusetzen weiß.

Miss Germany-Finale 2018. Die letzten Tickets gibt es hier: http://bit.ly/missgermany2018

PM: Simone Zimmermann (HJ)

