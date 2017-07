Werbung Werbung

Die Rocket Beans verantworten in diesem Jahr gamescom TV. Die Crew produziert mehrere Folgen des Formats über die gesamte Veranstaltungslaufzeit (22. bis 26. August 2017) live vom weltweit größten Event für Computer- und Videospiele in Köln. Außer den Highlights der Messe und praktischen Tipps, haben die Rocket Beans auch weitere spannende Themen für gamescom TV im Programm, darunter Interviews mit Entwicklern und Berichte über das cosplay village, die social media stage, die Verleihung des gamescom awards und eSports-Turniere. Insgesamt sieben Folgen wird die Crew rund um Simon, Budi, Nils und Etienne moderieren und produzieren. Wie gewohnt können Spielefans alle Folgen von gamescom TV auf dem YouTube Channel „mygamescom“ oder bei Rocket Beans TV ansehen: Die Folgen während der Messe werden auf YouTube und Twitch gestreamt und stehen anschließend zum Abruf (VOD) auf YouTube bereit.

Auch bei der Wahlkampf-Arena ist gamescom TV vor Ort. Das neue Format bei dem die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, Linken, Grünen und FDP diskutieren, startet am gamescom-Mittwoch um 10:30 Uhr und wird per Live-Stream von gamescom TV und auf rocketbeans.tv übertragen. Dabei können auch Zuschauer Fragen stellen, die in sozialen Netzwerken abgegeben werden können. Diskutiert werden außer den aktuellen Wahlkampf-Themen auch Fragen zur Digital-Politik, dem Einsatz digitaler Medien in der Bildung sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Games-Branche in Deutschland und von eSports. Moderiert wird die Wahlkampf-Arena von einigen der erfolgreichsten YouTubern Deutschlands: Florian Mundt, alias LeFloid, Peter Smits von den PietSmiets und Daniel Budiman von Rocket Beans TV.

Noch mehr Rocket Beans gibt es zusätzlich im gläsernen Rocket-Beans-Studio am expert-Stand (Halle 10.1) und in der fan shop area (Halle 5.2). Hier sind die Hamburger mit einem eigenen Stand vertreten.

Alle Folgen von gamescom TV stehen mit Start der gamescom 2017 unter folgenden Links zur Verfügung:

https://www.youtube.com/user/mygamescom

https://www.rocketbeans.tv/

Wer die gamescom und die Rocket Beans live vor Ort erleben möchte: Für Mittwoch, 23. August, und Donnerstag, 24. August 2017, sind noch Tagestickets für Privatbesucher im Online-Shop der gamescom erhältlich. Hier geht’s zum gamescom Ticket-Shop: http://www.gamescom.de/gamescom/Für-Alle/Ticket/index-2.php

