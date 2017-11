Langsam aber sicher rücken die Weihnachtsfeiertage näher – und damit nähert sich auch der alljährliche Weihnachtsstress. Nicht nur beim Geschenkekauf warten lange Schlangen, sondern auch an der Supermarktkasse. Doch es gibt eine einfache und stressfreie Lösung: die Lebensmittel einfach online bestellen und vor die Haustür liefern lassen! Das spart Zeit und Nerven. Doch wie gut sind Online-Lieferdienste für Lebensmittel wirklich?

Online-Bestellung von Lebensmitteln

Der Onlinehandel mit Lebensmitteln wird immer größer und populärer. Und gerade in der Weihnachtszeit greifen die Verbraucher vermehrt darauf zurück. Mit ein paar Klicks hat man den virtuellen Einkaufswagen gefüllt kann zur Kasse gehen, ohne ewig in der Schlange zu stehen. Stattdessen bekommt man seine Lebensmittel schnell und einfach, oft sogar zum Wunsch-Liefertermin, bis zur Haustür gebracht. Aber es gibt noch mehr Vorteile, die für den Online-Einkauf von Lebensmitteln sprechen.

Bequem, schnell und umweltfreundlich

Der Online-Einkauf ist bequem und einfach. Man erspart gerade in der Weihnachtszeit jede Menge Stress. Kein Suchen in den halb leer geräumten Regalen im Supermarkt, kein Drängeln in den Gängen und kein Anstehen an der Kasse. Stattdessen sitzt man bequem daheim auf dem Sofa und kann mit einem Klick alles erledigen. Außerdem spart man durch den Online-Einkauf auch noch Benzin, denn das eigene Auto bleibt einfach stehen. Generell können durch die Online-Bestellung die Anzahl an gefahrenen Kilometern reduziert werden, denn anstatt dass 30 Menschen zum Supermarkt und wieder zurück fahren, fährt ein Lieferant die Strecke. Wenn die Lieferdienste dann auch noch mit Elektro- oder Erdgasfahrzeugen unterwegs sind, wird die CO2-Bilanz zusätzlich verbessert.

Ein weiterer Vorteil von der Online-Lebensmittelbestellung ist die Barrierefreiheit. Auch Menschen, die körperlich eingeschränkt sind und beim Einkauf im Supermarkt auf Hilfe angewiesen wären, können problemlos und einfach ihre Weihnachtseinkäufe erledigen.

Das Frischeversprechen

Gegner des Online-Lebensmittelversandes führen oft die Frische der Produkte als Manko an. Wie soll etwas Gekühltes oder Frisches ohne Qualitätsverlust versandt werden? Bei den verschiedenen Online-Supermärkten gibt es ein Frische- und Qualitätsversprechen, in dem genauestens auf die Verpackung und den Versand eingegangen wird. Für Kühl- oder Tiefkühlprodukte werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, damit die Produkte im gewünschten Zustand beim Verbraucher ankommen.

Eine gute Alternative

Gerade in der Weihnachtszeit ist die Online-Bestellung von Lebensmitteln eine gute Alternative. Die gewünschten Waren kommen in einwandfreiem Zustand stressfrei zu Ihnen nach Hause und Sie können Ihre Zeit mit wichtigeren Dingen verbringen, statt mit dem stressigen Weihnachtseinkauf.

