Werbung Werbung

An den Donnerstagen 17.08.2017 sowie 24.08.2017 und am Sonntag 20.08.2017 lädt Christian Sänger zu verschiedenen Uhrzeiten zu dem Urban Game: „Der Angriff des Killer-Eisbären“ durch den Stadtteil „Vorderer Westen“ ein.

Inhaltlich spielt dieses Urban Game am Nordpol und es muss versucht werden Henry, der von einem Eisbären angegriffen wird, zu retten. Dies wäre im Prinzip nicht so schwer, wenn nicht die Eisschichten schmelzen würden und man auf dem Weg zu Henry aufpassen muss, dass man nicht in den darunterliegenden Tiefen des Ozeans versinkt.

Alle, die sich dieser Herausforderung stellen möchten, finden die genauen Termine, Anmeldemöglichkeit und weitere Infos unter www.kassel-anders-erleben-mit-christian-sänger.de/urban-game-der-angriff-des-killer-eisbaer/

Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Christian Sänger

Kassel anders erleben mit Christian Sänger

Frankfurter Str. 351

34134 Kassel

E-Mail: info@kassel-anders-erleben-mit-christian-saenger.de

Tel: 0561/58526814 (meistens Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag tel. erreichbar, sonst bitte auf Anrufbeantworter sprechen)

PM: Christian Sänger (JH)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp