Im Kasseler City Point präsentierten sich am Freitagnachmittag die Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl für Miss und Mister Westdeutschland. Die Jury hatte die Aufgabe aus elf Damen und nur vier Herren Miss und Mister Westdeutschland auszuwählen.

Beim ersten von zwei Durchgängen zeigten sich die Damen in Abendmode, der zweite Showteil wurde von dem Kandidatinnen in Bademode und von den Kandidaten in Jeans und freiem Oberkörper absolviert.

Die Wahl bei den Damen viel auf die 24 jährige Alena Krempfl und bei den Herren auf den 22 jährigen Vasilios Penteridis. Alena Krempfl wird an der Miss Germany Endwahl im Europa Park Rust teilnehmen und Vasilios Penteridis an der Mister Germany Endwahl in Listrow.

