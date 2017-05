Werbung Werbung



2018 geht der Oldtimer-Event mit dem neuem Namen „Motorworld Classics Bodensee“ an den Start – Zukunftsweisende Partnerschaft: Historische Mobilität auf einem neuen Level Friedrichshafen – „Die Leidenschaft bleibt, der Name ändert sich.“ Der Name „Klassikwelt Bodensee“ ist seit Sonntag Geschichte, aber die erfolgreiche Oldtimerstory findet ihre Fortsetzung mit der „Motorworld Classics Bodensee“, die im Mai 2018 mit einer neuen Partnerschaft in Friedrichshafen an den Start geht.

38 900 Besucher (2016: 38 700) kamen zur Oldtimermesse und sorgten an ihrem zehnten Geburtstag für einen krönenden Abschluss. Die Liebhaber historischer Fahrzeuge ließen es ordentlich krachen und sorgten bei ihrer Anfahrt für ein großes Verkehrsaufkommen rund um Friedrichshafen. Der Slogan „zu Wasser, zu Lande und in der Luft“ – mit rollenden, schwimmenden und fliegenden Oldtimern steht seit zehn Jahren für ein historisches Branchenmeeting, das alle Facetten der klassischen Mobilität in Szene setzt. „Hier geht es um die mobile Faszination und um das Oldtimer Geschäft in Kombination mit einem dynamischen Event. Wir freuen uns über den sehr guten Verlauf“, zogen Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch am Sonntag zu Messeschluss ein positives Fazit.

Die zehnte Klassikwelt Bodensee präsentierte sich mit 800 Ausstellern, Clubs und Teilnehmern aus 17 Ländern als ein Branchenmeeting ganz speziell auf die Liebhaber zugeschnitten, die von historischen Fahrzeugen begeistert sind und gleichzeitig den Duft von Benzin und Öl inhallieren wollen. Bei den täglichen Vintage Demo Racings auf dem erweiterten ZF-Motodrom trafen sich die klassischen Rennfahrzeuge auf dem neuen 1,6 Kilometer langen Rundkurs. Auch bei der Airshow der fliegenden Raritäten begeisterten die Flugzeuge mit ihrem unnachahmlichen Sound am Himmel.

Rund um den „Schiefen Turm von Pisa“ parkten im Messefoyer Ost diesmal die italienischen Marken im klassischen Design. „Bella Italia“ – das ist Fiat, Alfa Romeo und Lancia, natürlich auch Ferrari, Lamborghini und Maserati. Fans von kräftigen Dreirädern (Threewheeler aus England), Liebhaber von klassischen Motorrädern kamen auf ihre Kosten. Die Sonderschauen der Honda-Klassiker und der Dreizylinder Motorräder rund um das ACE-Café waren dicht umlagert.

Wer ein rares Ersatzteil für sein altes Fahrzeug suchte, dem bot sich ein umfassendes Angebot im Teilemarkt. Wer selbst Schrauber ist, holte sich fachliche Tipps bei den „Fachkräften live“ in der Lebenden Werkstatt. Hier zeigten Experten, wie man Blech formt und bearbeitet sowie Karosserien schweißt. Auf dem historischen Campingplatz im Freigelände konnten sich die Besucher an die guten alten „Urlaubs“-Zeiten erinnern. Ein ganz besonderer „Hingucker“ und immer dicht von Handyfotografen umlagert: ein Gespann mit Isetta und winzigem Wohnwagen in orange.

Unter den Oldtimermessen in Deutschland ist die Klassikwelt Bodensee seit zehn Jahren in der Szene bekannt für ihren besonderen Charme und hohen Eventcharakter. Mit dem Ziel, das erfolgreiche Konzept weiter auszubauen, gehen die beiden Partner, Motorworld Group und Messe Friedrichshafen ab 2018 mit einer neuen Kooperation und einem neuen Namen ins Rennen. Ab 2018 treffen sich die Oldtimerliebhaber auf der Motorworld Classics Bodensee.

Nächster Termin 2018

Die Motorworld Classics Bodensee findet von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Mai 2018 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Weitere Infos unter: www.klassikwelt-bodensee.de

© M.Kittner





