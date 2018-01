Ausstellung der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen Nordhessen

Region Kassel. Zu Beginn des Jahres 2018 startet der Landkreis eine Ausstellung mit Fotografien der nordhessischen Vogelwelt. „Die Ausstellung präsentiert ausdrucksstarke Fotografien von Naturfotografinnen und Naturfotografen, die in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen e.V. organisiert sind“, informiert Kreiskulturbeauftragter Harald Kühlborn. Die Fotografien zeigen bekannte und seltene Vogelarten, die ständig oder zeitweise in Nordhessen beobachtet werden können. Die Ausstellung wird am 22. Januar 2018 um 18.00 Uhr im Kreishaus Kassel, Wilhelmshöher Allee 19-21 durch Vizelandrätin Susanne Selbert eröffnet. Die Fotografien sind bis zum 16. Februar 2018 zu den Öffnungszeiten des Kreishauses zu sehen.

PM: Harald Kühlborn

