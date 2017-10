Werbung Werbung

Bis Ende des Jahres hat der Kasseler Herkules einen starken Freund zu Besuch. Aus dem Frans Hals Museum in Haarlem ist das monumentale Gemälde »Herkules und Cacus« von Hendrick Goltzius zu Gast. Goltzius, dessen 400. Todestag in diesem Jahr begangen wird, war einer der einflussreichsten Künstler des 16. Jahrhunderts. Als er zu Studienzwecken nach Italien reiste, stattete er selbstverständlich auch dem Herkules Farnese in Rom einen Besuch ab und schuf die berühmte Rückenansicht der Figur.

Auch das 1613 entstandene Gemälde aus Haarlem huldigt dieser Figur. Es zeigt den triumphierenden Halbgott mit der geschulterten Keule, im Hintergrund liegt der getötete Cacus am Boden. Während Herkules als Sinnbild für Stärke und Tugend gilt, symbolisiert Cacus die Falschheit und das Laster.

Goltzius kombiniert in seinem Gemälde geschickt den mythologischen Stoff mit einem Porträt. Auftraggeber war der Bürgermeister von Haarlem Johan Colterman, dessen Sohn Johan hier in die Gestalt des Helden schlüpft.

Museumslandschaft Hessen Kassel

Schloss Wilhelmshöhe

Schlosspark 1, 34131 Kassel

Di–So und feiertags 10–17 Uhr, Mi bis 20 Uhr

Eintritt inkl. Dauerausstellung: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 18 Jahren frei.

