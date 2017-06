Werbung Werbung



Werbung Werbung

„Auf den Spuren der Straßenkunst von „Harry Gelb““ lautet der Titel einer interaktiven Führung zu der Christian Sänger an fast jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag im Juli in Kassel einlädt. Dabei werden Interessierte einige Hintergrundinformationen zu den kleinen Kacheln mit mysteriösen Mini-Bildern im öffentlichen Raum, die in keinem Reiseführer und Stadtplan verzeichnet sind, erfahren.

Weitere Informationen, genaue Termine, Berichte von früheren Führungen und Anmeldung unter www.kassel-anders-erleben-mit-christian-sänger.de/harry-gelb/

Genauer Treffpunkt in der Innenstadt von Kassel wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

PM: Christian Sänger (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp