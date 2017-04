Plätze frei für Meisterkurs „Wein, Weib und Gesang!“

11. April 2017 . Zu einem Meisterkurs für Sängerinnen und Sänger unter dem Motto „Wein, Weib und Gesang!“ lädt Fmaks, die Fördergesellschaft der Musikakademie Kassel „Louis Spohr“, am Freitag, 21. April, ein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten mit der Gastdozentin, Dr. Christine Gräfin Esterházy, Arien aus der Welt der Oper. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Werken, in deren Mittelpunkt Frauengestalten stehen. Dazu gehören die Heldin in dem Stück „Eine Italienerin in Algier“ von Rossini, die Geliebte in „Lucia di Lammermoor“ von Donozetti, die Zauberin in „Medea“ von Cherubini und die Mörderin in dem Werk „Lady Macbeth von Minsk“ von Schostakowitsch.

Am Meisterkurs nehmen zwar vorwiegend Studierende der Musikakademie teil, es stehen auch einige Plätze für Interessierte zur Verfügung. Diese können sich am Mittwoch, 19. April, um 12 Uhr präsentieren und vorsingen. Der Meisterkurs kostet 100 Euro. Eine passive Teilnahme ist für einen Preis von 20 Euro möglich.

Für die Anmeldung und Rückfragen ist die Musikakademie Kassel „Louis Spohr“ im Internet unter http://www.kassel.de/miniwebs/musikakademie/23563/index.html oder telefonisch unter 0561/787-4180 oder per E-Mail unter musikakademie@kassel.de zu erreichen.

Quelle: Stadt Kassel

