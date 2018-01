bis 18.2.2018

Beste Bilder – Die Cartoons des Jahres 2017

Öffnungszeiten: Di bis Sa 12 bis 19 Uhr und So, Feiertage 10 bis 19 Uhr

Der ultimative gezeichnete Jahresrückblick in der Caricatura Galerie: Terrorismus und die Flüchtlingssituation, der Dieselskandal und die Air-Berlin-Pleite, Altersarmut und Schüler-Boom, Ehe für alle und transatlantische Beziehungen.

Köpfe der Politik wie Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan und Vladimir Putin, aber auch Angela Merkel, Frauke Petry und Martin Schulz bekommen ihr Fett weg. Nicht zu vergessen das Ergebnis der Bundestagswahl – über all dies und noch viel mehr wird zu lachen sein!

Eintritt: 4 Euro / 3 Euro

24.2. bis 6.5.2018

Peter Thulke – Das Ende ist nah

Eröffnung: 23.2.2018, 19.30 Uhr

Öffnungszeiten: Di bis Sa 12 bis 19 Uhr, So, Feiertage 10 bis 19 Uhr

Im Frühjahr 2018 zeigt die Caricatura Galerie erstmals Arbeiten des Berliner Cartoonisten Peter Thulke in einer Einzelausstellung. Thulke versteht es wie kaum ein anderer, seine Cartoons für den Betrachter auf den ersten Blick als die seinigen erkennbar zu machen. Wenige Striche genügen dem 66-jährigen, um seinen mit Wortspielen und Deftigkeit gespickten Humor auf den Punkt zu bringen. Zumeist auf farbigem – am liebsten gelbem – Zeichenkarton verarbeitet er Alltagsthemen in Tusche und Aquarell.

Peter Thulke wurde 1951 in Wismar geboren. Nach dem Abitur war er als Maschinenbauer, Schlosser und Kraftfahrer tätig. 1980 zog er nach Berlin, wo er zunächst wieder als Kraftfahrer tätig war und nebenberuflich Cartoons an verschiedene Zeitungen und Zeitschriften verkaufte.

Seit 2000 ist Thulke freischaffender Cartoonist und Illustrator. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in der Sächsischen Zeitung und in Psychologie Heute. Aktuell werden sie vor allem in Medical Tribune, im Eulenspiegel und im Nebelspalter gedruckt. Im Internet ist Thulke auch auf www.deutsch-digital.de zu finden. Dort zeichnet er Bildergeschichten für den Deutschunterricht.

Eintritt: 4 Euro / 3 Euro

Cartoon: Thulke / Caricatura

28.2.2018, 19.30 Uhr

Eine Veranstaltung im Rahmen des Kasseler Komik Kolloquiums

POLO sagt „Prost!“ – Cartoonlesung mit Bierverkostung

Caricatura Bar

POLO hat für seine Lesung Cartoons und Texte zum Thema Bier der Crème de la Crème der Komischen Kunst im Gepäck. Denn dem Bier wird bekanntlich höchste Verehrung entgegengebracht – auch und gerade in Künstlerkreisen. In diesem Buch paaren sich Liebe und Witz zu einer wahren Hommage an das Kulturgetränk Nummer 1. Und so wie in Bier nur Gerste, Hopfen, Hefe und Wasser enthalten sein sollen, enthält dieser Abend natürlich nur die Meisterstücke der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Unter anderem von F.W. Bernstein, Gerhard Glück, Katharina Greve, Michael Holtschulte, Rudi Hurzlmeier, Kittihawk, Kriki, Dorthe Landschulz, Wolf-Rüdiger Marunde, Piero Masztalerz, Til Mette, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid, Ari Plikat, Leonard Riegel, Stephan Rürup, Michael Sowa, ©TOM, Miriam Wurster. Und Texte von Uwe Becker, Katinka Buddenkotte, Fritz Eckenga, Andreas Greve, Thomas Gsella und vielen mehr.

Eintritt: 12/5 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren)

Abendkasse: 16/7 Euro

Tickets über www.komik-kolloquium.de/karten-und-preise/

