Im August findet der Sababurger Tierparklauf zum zehnten Mal statt. Im wunderschönen Tierpark und im angrenzenden Reinhardswald werden wieder die bewährten Strecken eingemessen. Begeisterte Zuschauer an der Strecke und die unvergleichliche Natur begleiten Sie auf der sorgfältig ausgewählten Laufstrecke.

Als vorletzter Lauf zum Reinhardwald Lauf- und Walkingcup 2018 kann man hier noch fehlende Punkte erlaufen.

Laufen Sie mit und erleben Sie mit Ihrer Familie einen unvergesslichen Tag im Tierpark Sababurg.

Unsere Wollschweine freuen sich auf Ihre Unterstützung!

Ihre Spende für die Wollschweine

Wollschweine wurden ursprünglich in Ungarn gezüchtet. Ihre typischen lockigen Borsten schützen sie gut vor Witterungseinflüssen, so dass sie sich hervorragend im Freien halten lassen. Als „Fettschweine“ wurden Sie im letzten Jahrhundert von magereren Sorten fast vollständig verdrängt. Der Tierpark hält eine kleine stabile Rotte in verschiedenen Farben, die sich sehr wohl fühlen und eifrig für Nachwuchs sorgen. Insbesondere die Ferkel machen allen Besuchern immer sehr große Freude.

Der Erhalt alter Nutztierassen ist ein zentrales Anliegen des Tierparks Sababurg. Mit Ihrer Teilnahme am Tierparklauf leisten Sie einen tollen Beitrag zur Realisation dieses wichtigen Projektes.

Die Laufstrecken

Die Laufstrecken innerhalb des Tierparks führen über befestigte Parkwege. Vom Einsteiger bis zum „Profi“ – es ist für jeden etwas dabei!

Halbmarathon

Für die Halbmarathondistanz folgen die Läufer dem ersten Teil der Tierparkrunde, bevor sie das Gelände verlassen. Über die befestigten Wirtschaftswege durch den Reinhardswald erreichen die Läufer dann wieder die Zielgerade im Tierpark.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2002 und älter möglich.

10 km-Strecke

Der Lauf über die 10 km-Distanz folgt zweimal der 5-km-Rundstrecke.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2004 und älter möglich.

5 km-Strecke und 5 km-Walking

Die Rundstrecke folgt der historischen Außenmauer innerhalb des Tierparks und gibt einen guten Überblick über die Gesamtdimension des Parks.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2008 und älter möglich.

Schüler 1.000 m und Bambini 500 m

Die Schüler und die Bambinis laufen auf einer zentralen Kurzstrecke im Blickfeld der Zuschauer. Wenn erforderlich, dürfen die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden. Kinder ab Jahrgang 2011 und jünger werten wir als Bambini.

Klasseneinteilung

Der Lauf ist beim HLV angemeldet und wird als Volkslauf gewertet.

Gewertet wird in 11 Altersklassen

Jahrgänge weiblich männlich

2010 + 2009 WK U10 MK U10

2008 + 2007 WK U12 MK U12

2006 + 2005 WJ U14 MJ U14

2004 + 2003 WJ U16 MJ U16

2002 – 1999 WJ MJ

1998 – 1989 W 20 M 20

1988 – 1979 W 30 M 30

1978 – 1969 W 40 M 40

1968 – 1959 W 50 M 50

1958 – 1949 W 60 M 60

1948 + älter W 70 M 7

Kinder ab Jahrgang 2011 und jünger werten wir als Bambini.

Startzeiten:

Halbmarathon 09:00 Uhr

Bambini 500 m 09:10 Uhr

Schüler 1.000 m 09:30 Uhr

10 km-Strecke 10:00 Uhr

5 km-Strecke 10:15 Uhr

5 km-Walking 10:20 Uhr

Verbindliche Anmeldung bitte bis 20 Minuten vor Startzeit des jeweiligen Laufes!

Änderung der Startzeiten vorbehalten.

Startgeld

Das Startgeld beträgt für Einzelläufer 15,00 €. Kinder und Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 1999 starten für 2,00 €. Das Startgeld zahlen Sie bitte direkt im Tierpark bis spätestens 20 Minuten vor Beginn des jeweiligen Laufes. Im Startgeld ist der Tageseintritt, Einlass bis 10:00 Uhr, auch für Familienmitglieder bereits enthalten.

Ein großer Anteil des Startgeldes fließt direkt in die Unterstützung der Wollschweine. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.

Die Sieger der jeweiligen Altersklassen erhalten eine Medaille, die Gesamtsieger einen Pokal. Urkunden und Ergebnislisten können auch über www.tierparklauf.de ausgedruckt werden.

Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.

Anmeldungen

Eine Voranmeldung ist online über www.tierparklauf.de bis zum 17.08.2018 möglich.

Weiterhin ist eine Anmeldung am Lauftag bis spätestens 20 Minuten vor Startzeit des jeweiligen Laufes möglich. Eine spätere Anmeldung ist ausgeschlossen.

Veranstalter

Landkreis Kassel, Eigenbetrieb Jugend-und Freizeiteinrichtungen

Mit freundlicher Unterstützung der LG Reinhardswald,

der LAG Wesertal und des Lauftreffs Hofgeismar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tierparklauf.de

Sanitäre Einrichtungen

Toiletten sind vorhanden. Duschmöglichkeiten werden angeboten.

Medizinische Betreuung

DRK Deutsches Rotes Kreuz Oberweser/Wahlsburg.

Machen Sie mit!

Laufen Sie mit und erleben Sie mit Ihrer Familie einen unvergesslichen Tag im

Tierpark Sababurg!

