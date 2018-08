20

Die MT Melsungen hat im „First Four“ des DHB-Pokals, das die Bartenwetzer selbst ausrichteten, nichts anbrennen lassen. Dem Erfolg am Vortag gegen Zweitligist Rhein Vikings ließen die Nordhessen einen ebenso klaren, wie verdienten 37:19 (19:7)-Sieg gegen den ThSV Eisenach folgen und zogen damit souverän ins Achtelfinale ein. In der ersten Hälfte gelangen dem Drittligisten ganze drei Tore aus dem Feld, nach dem Seitenwechsel fanden die Thüringer gegen die offener gespielte Abwehr der Rot-Weißen mehr Mittel. Bei Melsungen überragten die Außen, die von vielen Ballgewinnen der Deckung profitierten. Yves Kunkel kam auf acht Tore, Tobias Reichmann steuerte sieben und Dimitri Ignatow weitere vier bei, was zusammen mehr als die Hälfte aller MT-Treffer ausmachte. Für Eisenach traf Alexander Saul sechsmal, davon allein viermal per Strafwurf.



Stimmen zum Spiel

Heiko Grimm: Natürlich freuen wir uns über diesen Erfolg und das Weiterkommen. Wir haben heute von Anfang an eine engagierte Leistung gezeigt. Und die Erkenntnis des Spiels: wir können auch die 6:0-Abwehr! Bedanken möchte ich mich für die tolle Unterstützung unserer Fans hier in der Halle; es war unheimlich laut. Jetzt machen wir erstmal morgen frei und regenerieren, um uns anschließend auf den Saisonauftakt am Donnerstag gegen Magdeburg vorzubereiten.

Sead Hasanefendic: Melsungen war der klare Favorit. Wir wollten sportlich dagegen halten, aber Melsungen hat von Anfang an klare Sache gemacht. Wir konnten dann nur versuchen, die ersten 30 Minuten zu vergessen und es in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Das gelang, weil auch die MT lockerer zu Werke ging. Wir können den Melsungern nur gratulieren und wünschen ihnen im weiteren Verlauf der Pokalrunde viel Erfolg.

