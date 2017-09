Werbung Werbung

Die Erfolgsserie des KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest riss auch an diesem Wochenende nicht ab: Am Samstagnachmittag glückte den Löwen ein 1:1 (0:0) -Unentschieden beim SSV Ulm 1846. Die Ulmer Führung, die David Braig (50.) heraus schoss, egalisierte Sebastian Szimayer in der 71. Minute.

Bei den Löwen stand Lucas Albrecht nach überstandener Verletzung wieder in der Startelf, Sergej Evljuskin ersetzte den gesperrten Frederic Brill im zentralen defensiven Mittelfeld. Vorne bildete Sebastian Szimayer die Spitze, Sebastian Schmeer fehlte aufgrund einer Verletzung. Die ersten Chancen hatten die Gäste: Zunächst zielte Sascha Korb nach einer Ecke knapp am Tor vorbei (20.), bevor Sebastian Szimayer und Adrian Bravo Sanchez knapp verpassten (24.). Ulm wirkte nach dem misslungenen Saisonstart nervös, kam aber durch Thomas Rathgeber in der 35. Minute zu einer guten Torchance. Auf der anderen Seite traf Szimayer fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff nur das Außennetz.

Im zweiten Durchgang ging Ulm schnell in Führung: Nach einer Flanke von Volkan Celiktas köpfte David Braig das 1:0 für die Gastgeber. Die hatten danach ihre stärkste Phase, doch der KSV kämpfte sich in die Partie zurück. Zunächst verpasste Sascha Korb mit einem gefährlichen Freistoß den Ausgleich (68.), bevor drei Minuten später doch noch das 1:1 fiel: Szimayer überraschte Holger Betz, der Ball hoppelte durch die Beine vom SSV-Torhüter in die Maschen. In der Nachspielzeit hatten die Löwen Dusel, als Steffen Kienle nur den Innenpfosten von Hartmanns Tor traf. „Dieses Quentchen Glück in den letzten Minuten haben wir uns erarbeitet“, bilanzierte Löwen-Trainer Tobias Cramer.

Am kommenden Wochenende haben die Löwen spielfrei, das nächste Heimspiel findet am Samstag, dem 23. September (14 Uhr, Auestadion) gegen die SV Elversberg statt.

© O.Zehe Foto: M.Kittner





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp