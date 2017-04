Werbung Werbung



Das war stark! Der KSV Hessen holte am Sonntagnachmittag einen wichtigen Auswärtspunkt bei den Offenbacher Kickers. Dabei entging den Löwen der „Dreier“ erst in der 90. Minute, als der OFC durch einen von Bryan Gaul verwandelten Foulelfmeter ausgleichen konnte. Zuvor trafen Sascha Korb (17.) und Sebastian Schmeer (44.) für den KSV, Ihab Darwiche erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer für die Gastgeber.

Es war eine tolle Leistung der Löwen, bei denen Kapitän Tobi Damm wegen seiner Verletzung an der Zehe fehlte. Der KSV war glänzend auf den OFC vorbereitet, griff früh an und ließ den Kickers kaum Raum. Die Löwen-Fans hatten ihren Spaß an diesem Spiel, während der Kickers-Anhang zunächst einen gebrauchten Nachmittag verlebte. In die Karten spielte dem KSV die frühe Führung: In der 17. Minute war es ausgerechnet der ehemalige Offenbacher Sascha Korb, der das 1:0 für die Löwen erzielte. Über die linke Seite flitzte der dunkelhaarige Mittelfeldspieler in den Strafraum und ließ Torhüter Alexander Sebald keine Chance. Jetzt hatte der KSV das Spiel erst recht im Griff, während der OFC wie gelämt wirkte. Torhüter Niklas Hartmann wurde bis zur Pause kaum geprüft, nur einmal gab es ein geraune auf dem Bieberer Berg, als ein Schuss von Dren Hodja knapp am Tor vorbei sauste (22.). Die Löwen zeigten weiter viel Laufbereitschaft und Einsatz und wurden fast mit dem Pausenpfiff dafür belohnt: Adrian Bravo Sanchez spielte im Strafraum den Ball zu Basti Schmeer, der prompt aus fünfzehn Metern Tor Nummer zwei für die Nordhessen erzielte. Die Stimmung in der Pause im gut gefüllten Gästeblock hätte kaum besser sein können.

Doch in Halbzeit zwei drehte das Spiel. Die Kickers setzten nun alles auf eine Karte, die Löwen gerieten immer stärker unter Druck. So gab es in der 62. Minute auch den Anschlusstreffer: Nachdem ein Freistoss von Serkan Firat nur an die Latte knallte, reagierte Ihab Darwiche im Nachschuss am schnellsten und sorgte für den Anschlusstreffer. Die Gäste wurden mehr und mehr in ihre Spielhälfte eingeschnürt, es gab kaum noch Entlastung. In der 82. Minute kam Konstatinos Neofytos aus fünf Metern frei zum Schuss – aber Niklas Hartmann konnte klären. Ärgerlich für die Löwen, das das Bollwerk in der Schlussminute doch noch fiel: Hartmann hatte Alexis Theodosiadis von den Beinen geholt, Bryan Gaul verwandelte den fälligen Foulelfmeter.

Dabei blieb es dann. Der KSV hat nun 48 Punkte auf den Konto und belegt weiterhin Rang sieben. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag (14 Uhr) im Auestadion statt, wenn der VfB Stuttgart II bei den Löwen antritt.

