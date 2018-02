3:1 Arbeitssieg gegen TG Bad Soden 3

Auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen werden: Die erste Damenmannschaft aus Bergshausen kehrt siegreich aus dem südhessischen Bad Soden zurück. Mit 3:1 (25:17, 20:25, 25:22, 25:19) gewinnen die FSV Damen auswärts und können so den Hinspielerfolg wiederholen. Sechs Siege in Folge können die Elfen nun auf ihrem Konto verbuchen.

Im ersten Satz war eine leichte Unruhe auf der Seite der Elfen zu spüren. Bad Soden ging zu recht mit 0:4 in Führung, vermutlich wollte man zu schnell zu viel erreichen. Aber ein Satz hat zum Glück 25 Punkte und so „hamsterten“ die Bergshäuserinnen einen Punkt nach dem anderen auf das eigene Konto. Bad Soden hielt jedoch gut mit, bis die FSV’lerinnen sich mit zwei Aufschlagserien absetzen konnten (25:17).

Erneut der Satzbeginn fiel den Elfen an diesem Tag schwer, mit acht Punkten Rückstand galt es nun, den Vorsprung der Gegnerinnen zu verkürzen und auszugleichen. Angefeuert von den Auswechselspielerinnen und Trainer Thorsten Vockenroth gelang es dem Team, den Abstand durch kurz gespielte Bälle auf die Feldmitte zu minimieren. Doch Bad Soden gab keinen Ball verloren und agierte als sechsköpfige Gummiwand. Zwar kamen die Nordhessinnen noch einmal bis auf fünf Punkte heran, doch die Bad Sodenerinnen ließen sich den Satzgewinn nicht mehr nehmen (20:25).

Im dritten Durchgang fasste sich die Mannschaft ein Herz, endlich kehrte ein wenig mehr Ruhe ein, die Annahme stabilisierte sich und ermöglichte den Einsatz aller Angreiferinnen. Es gab heiß umkämpfte Ballwechsel, doch kein Team konnte sich so recht absetzen.Am Ende führten druckvolle FSV-Aufschläge sowie eine konzentrierte Doppelblockleistung zum Satzgewinn von 25:22.

Einen fünften Satz wollten die FSV Damen tunlichst vermeiden. Also galt es nun, Schritt für Schritt und konzentriert jede Aktion sauber zu Ende zu bringen. Nach einem sechs Punkte Rückstand schaffte es Ulrike Albrecht den Vorsprung von Bad Soden durch eine Aufschlagserie zu verkürzen und sogar eine Führung herauszuspielen. Einige erfolgreiche Angriffe über die Mittelposition sowie eine saubere Dankeballverwertung am Ende des Satzes brachten letztlich den gewünschten Erfolg. Drei wichtige Punkte nehmen die Elfen mit nach Hause ins schöne Nordhessen.

Kommenden Sonntag reisen die Damen um Trainer Thorsten Vockenroth erneut nach Südhessen, um dort gegen die junge Mannschaft der HVV-Auswahl zu spielen und hoffentlich genauso triumphieren zu können.

Mannschaft: Albrecht, U., Dehnert, T., Grünewald, Ba., Grünewald, Bi., Korell, N., Krug, J., McNamara, K., Naumann, B. M., Pollmann, L., Reißig, L., Sander, J., Schulz-Wulf, T., Steinbach-Krug, A., Selle, C., Spiller, S., Wieja, C.; Trainer: Vockenroth, T.

( Reißig / Kittner)

