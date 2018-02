Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende haben sich die Kassel Huskies eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem 3:1-Erfolg in Kaufbeuren siegte das Team von Rico Rossi gegen den EC Bad Nauheim vor 3652 Zuschauern völlig verdient mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). Mit Vollgas starteten beide Mannschaften in die Partie. Evan McGrath und Braden Pimm scheiterten bereits nach 30 Sekunden an Felix Bick. Auf der Gegenseite stand nur wenige Momente später Cody Sylvester frei vor Markus Keller, scheiterte aber mit seinem Schuss aus der Drehung am Kasseler Torhüter. Auch in der Folge überbrückten beide Teams schnell die neutrale Zone. Thomas Merl scheiterte freistehend an Bick (6.), der Glück hatte, als Steve Slaton einen Pass von Tyler Gron nicht ins eigene Tor abfälschte (10.). Aber auch die Gäste aus der Wetterau, die zuletzt fünf Mal in Folge als Sieger das Eis verließen, blieben gefährlich. Sylvester scheiterte erneut an Keller (9.), James Livingston lenkte einen Pass von Radek Krestan knapp am Gehäuse vorbei. Als sich beide Teams eine kleine Ruhepause auf dem Eis gönnten, schlugen die Huskies erneut durch ihre zuletzt so starke vierte Reihe zu. Nach einer Passstafette kam der Pass zu Alex Lambacher, der aus der Drehung direkt ins Kreuzeck traf und die Huskies mit einer Führung in die Pause gingen.

War es im ersten Abschnitt noch eine ausgeglichene Partie, sollte sich im zweiten Drittel ein Spiel auf ein Tor entwickeln. Noch in Überzahl hätten Gron und Andy Reiß bereits nach einer Minute die Führung erhöhen können. Während die Gäste aus der Wetterau offensiv wenig kreierten, ließen sie den Huskies plötzlich Freiräume, die Gron (24.), Braden Pimm und Jens Meilleur (beide 25.) noch nicht nutzen konnten. Besser machten es Phil Hungerecker und Adriano Carciola. Als die Nauheimer erneut zu weit aufgerückt waren, bediente Hungerecker Carciola, der Felix Bick keine Chance ließ (26.). Die Huskies drückten, wären aber beinah bestraft worden, als Sylvester und Marcel Brand mit den einzigen Nauheimer Torchancen an Keller scheiterten (31.). Unbeeindruckt von den Gäste-Chance drückten die Huskies auf den dritten Treffer, Phil Hungerecker vergab aber die beste Möglichkeit, als er alleine auf Bick zulief, aber am stark parierenden Gäste-Torwart scheiterte (32.). Kurz vor Drittelende aber wurden die Gastgeber für ihren Aufwand belohnt. Nach einem Bully zog Marco Müller von der blauen Linie ab und Stefan Della Rovere fälschte die Scheibe zum verdienten 3:0-Pausenstand ab (39.).

Wer mit einem Sturmlauf der Gäste im Schlussdrittel rechnete, wurde zunächst enttäuscht, denn die Hausherren schlugen erneut zu. Nach einem Scheibengewinn schalteten die Huskies schnell um, Christ bediente Gron, der Bick austanzte und auf 4:0 erhöhte (46.). Auch danach waren die Kasseler am Drücker, aber Mike Little und Phil Hungerecker scheiterten an Felix Bick (52.). Und so wurde es dann doch nochmal spannend. Als Radek Krestan (54.) und Cody Sylvester (59.) aus dem Nichts auf 2:4 verkürzten, bekam Bad Nauheim nochmal Oberwasser. Aber nachdem der Schuss von Dennis Reimer am Pfosten landete und Braden Pimm ins verwaiste Tor traf (60.) feierten die 3652 Zuschauer den verdienten Derbysieg.

Medienteam Huskies / Foto: Diekmann / M.Kittner

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp