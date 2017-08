Werbung Werbung

Nach der Premiere im letzten Jahr findet dieses Jahr zum zweiten mal der American Sports Day statt, bei dem sich alle amerikanischen Sportarten, die in Kassel vertreten sind, vorstellen.Es gibt Mitmachangebote und Vorführungen, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Mit sechs Vereinen ist Kassel bei den amerikanischen Sportarten sehr gut aufgestellt.

Am 20. August bekommt jeder die Gelegenheit, sich einzubringen, auszuprobieren oder einfach mal die Sportler kennenzulernen. Kommt vorbei! Stattfinden wird der American Sports Day auf den Giesewiesen (Nähe Auestadion).

Wir stellen die Vereine vor.

Die EC Kassel Huskies gehören wohl zu den bekanntesten Vereinen Kassels. Gerade durch den Gewinn der DEL2 Meisterschaft im vergangenen Jahr haben sie auch weit über die Grenzen Kassels Bekanntschaft erlangt. Ihre Wurzeln liegen bei den am 14. August 1967 gegründeten Eissport-Gemeinschaft Kassel e.V. Neben der Herrenmannschaft gibt es noch die Jugendmannschaft die Kassel Young Huskies sowie die Frauenmannschaft Ice Cats Kassel.

Der Herkules Baseball Club Kassel wurde 1989 gegründet. Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Verbandsliga, welche die höchste hessische Spielklasse ist. Neben der 1. Herrenmannschaft gibt es noch die 2. Herrenmannschaft in der Landesliga B. Des Weiteren wird fleißig an einem Jugendteam geschraubt. Nächstes Jahr soll wieder ein Team im Ligabetrieb gemeldet werden. Baseball wird auch an der UNI Kassel angeboten.

Die TSV91 Kassel Titans stiegen 2016 in die 3. Liga – Regionalliga Mitte – im American Football Verband Hessen auf. Viele der Spieler kamen während der Off-Season im Wintertraining erst dazu. Dennoch beweist das Team eine Einheit auf dem Feld. Neben dem Senior-Tackle-Team besitzen die Kassel Titans ein U19 Jugend-Tackle-Team, das dieses Jahr in einer Spielgemeinschaft mit den Fulda Colts die Liga antritt. 2016

kamen zwei der Spieler in die Jugend-Hessenauswahl. Schon ab 11 Jahren ist es möglich, Football in Kassel zu spielen. Das U16 Flag-Football-Team führt die kontaktarme Variante aus, die in die Football-Grundzüge Football einführt. Die Jugendarbeit steht im Vordergrund der Titans. Zu den Angeboten zählen viele Veranstaltungen, bei denen Kinder und Jugendliche das Leder-Ei kennenlernen und die Ausrüstung

anprobieren können. Ab September kommen Flag-Football-AGs an ausgewählte Schulen Kassels. Neue Spieler sind im Team jederzeit willkommen.

Die ACT Kassel ist der älteste Verein in Kassel, gegründet 1848. Die Basketballer existieren seit 64 Jahren und haben zur Zeit 374 Mitglieder. Mit einer intensiven Jugendarbeit bieten sie Training ab dem 5. Lebensjahr an. Für die kommende Saison, die im September startet, haben sich von der U12 – bis zur U18 die Teams hessenweit bei der Oberligaqualifikation durchgesetzt. Es besteht eine Kooperation mit 8

Grundschulen, in denen von den Trainern je eine AG geleitet wird. Das Ziel für die Jugend: Aufbau einer Jugendbundesliga, das Ziel für unsere 1. Herren: Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Lacrosse ist ein Randsport, den die meisten aus „American Pie“ kennen. Einst wurde er von den Indianern zur Kriegsvorbereitung entwickelt. Heute kann es mit entschärften Regeln auf den Giesewiesen in Kassel gespielt werden. Das Kasseler Lacrosse-Herrenteam konnte sich in den letzten Jahren im oberen Bereich der2. Bundesliga-West etablieren. Ähnlich erfolgreich sind die Damen. Sie haben mir ihrer Spielgemeinschaft

nur knapp den Aufstieg in die höchste Deutsche Spielklasse verpasst. Allen voran konnte die Jugend mit ihrer Spielgemeinschaft in der abgelaufenen Saison den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft erzielen.

Ultimate Frisbee wird von den Himmelstürmern Kassel gespielt. In der 1. Offenen Hessischen Meisterschaft wurden sie Vizemeister und unterlagen nur einmal. Mitte Juli geht es nach Darmstadt zum 1. Spielwochenende der Deutschen Meisterschaft 2. Liga Süd. Das Team ist top motiviert und will eine gute Ausgangslage für das 2. Wochenende Anfang September erarbeiten. Im Sommer steht noch das ein oder andere Fun-Turnier auf dem Programm. So geht es noch nach Bonn auf das „Rheinwerfen“, nach Marburg

zum „4Ferkel“ und nach Darmstadt zum “Poolimate”. Die Himmelstürmer haben auch eine

Juniorennationalspielerin Carla Rieser, welche im August mit dem deutschen U17 Nationalteam zu Gast auf der Europameisterschaft in den Niederlanden ist.

Der American Sports Day findet am Sonntag, 20. August von 10 bis 17 Uhr auf den Giesewiesen statt.

PM: Thomas Wirth (HJ)





